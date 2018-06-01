Зловонный пассажир стал причиной трёхчасового опоздания "Боинга" на курортную Гран-Канарию

Самолет Boeing-737 авиакомпании Transavia, направлявшийся из Нидерландов на испанский остров Гран-Канария, совершил аварийную посадку в Португалии из-за ужасного запаха, источаемого одним из пассажиров, сообщает голландское онлайн-издание NL Times. По словам очевидцев, "аромат" мужчины буквально сводил окружающих с ума.

"Создавалось впечатление, будто он не мылся как минимум несколько недель", - рассказал журналистам один из очевидцев, который также находился на борту. Он описал запах как "невыносимый" и добавил, что нескольким пассажирам стало дурно, а кое-кого даже стошнило.

Сначала экипаж попытался решить проблему, изолировав вонючего пассажира в туалете. Однако, очевидно, это не слишком помогло. В результате пилоты приняли решение прервать полет. Они посадили воздушное судно в аэропорту португальского города Фарго. Вонючий пассажир был снят с рейса. Его посадили в автобус и увезли.

При этом причины, по которым этот человек так сильно пах, остались неизвестны. В сообщениях СМИ отмечается, что пассажира забрали сотрудники медицинских служб. В Transavia тоже заявили, что аварийная посадка была вызвана "медицинскими причинами".

После высадки пассажира самолет авиакомпании продолжил выполнять рейс. Он прибыл к месту назначения на три часа позже, чем планировалось.

Для Transavia это не первый подобный инцидент в этом году. Как напоминает Daily Express, ранее, в феврале, самолет этой авиакомпании, летевший из Дубая в Амстердам, был вынужден приостановить полет и совершить экстренную посадку в Вене из-за пассажира, страдающего метеоризмом, который так досаждал окружающим, что на борту началась драка.

От редакции: Что поделаешь - пугливый и пукливый некоторые люди народ... До сих пор побаиваются отрываться от земли они - и потеют обильно, особенно в летнее время, пока находятся в самолёте. Кондиционер не помогает - он ведь лишь разгоняет имеющиеся в салоне запахи в разные стороны, поэтому уж если кто начнёт пахнуть противно, так и придётся с этим лететь ощущением. Мне вот недавно довелось лететь недалеко от туалета - так непонятно, казалось бы, откуда, но в выдуваемом "точечно" потоке то и дело мелькали примеси характерного туалетного "газа"... Это разве что в личных самолётах подобные проблемы просчитаны и решены - нельзя лучшим людям мира, олигархам вдыхать что-то "человеческое, слишком человеческое". А которые эконом-классом летают - так и подышат, ничего.

Странно другое: почему столь неприятно пахнущего господина пропустили через все службы аэропорта в Нидерландах? Может, конечно, там было попрохладнее и он ещё не разволновался настолько и не пропотел до "умопомрачительного" уровня, может, просто особенности секреции... Но вообще такие проблемы, учитывая частоту подобных инцидентов, стоит авиакомпаниям просчитывать и иметь некие боксы на борту. А вот тут возникнут проблемы, поскольку всё пространство салона любого лайнера - это воплощение бизнеса, там места для подобного "парасимпатического гуманизма" не остаётся. Есть бизнес-класс, есть "эконом", есть туалеты и кухонька, а вот места, где можно было бы изолировать пассажира либо для оказания ему медицинской помощи, либо вот в таких случаях - не предусмотрено. Потому что и в конструировании самолётов гражданской авиации давно участвует бизнес... Капитализм, всё тот же капитализм таким образом и воняет порой столь несносно. Вспоминается испанский фильм "Сука любовь", где прикидывавшийся бомжом киллер долго приучал к себе окружающих. Может, и тут был курортник, мечтавший отмыться в дорогом отеле, чтобы совершить нечто столь высоко оплачиваемое, что имелся у него соответствующий билет?..

Д.Ч.

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