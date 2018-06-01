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Московский листок

Одной казахской правозащитнице запретили посещать поминки её матери, другой - на 5-м месяце беременности выехать на лечение к родителям

Опубликовано 01.06.2018 в разделе комментариев 0

казахстан репрессии правозащита
Одной казахской правозащитнице запретили посещать поминки её матери, другой - на 5-м месяце беременности выехать на лечение к родителям

В Актобе правозащитница Ольга Климонова не может выехать на малую родину в Узбекистан, где проживают ее родители. Климонова, защищая права детей-сирот была не раз судима по искам директора детского приемника Эльмиры Кадимовой. В общей сложности из-за критики работы государственного учреждения Кадимовой было инициировано 14 исков, в том числе 3 уголовных дела.

Ольга Климонова и Алима Абдирова (правозащитницы, члены национального превентивного механизма против пыток - 2014г.) в результате преследования стали невыездными, арестованы счета, единственное жилье, они стали многомиллионными должниками Кадимовой. Кроме того, Абдирова осуждена на два года ограничения свободы.

Климонова была вынуждена вернуться из России из-за арестованного жилья. В итоге услышала от местных националистов, чтобы возвращалась… в Россию.

На днях зам.акима области Е.Нургалиев запретил Абдировой круглосуточно посещать кафе,бары,рестораны и ночные клубы.

Последним заведением Нургалиев расширил круг описанных судом объектов. Хотя Абдирова просила прокуратуру всего навсего посещать днем в кафе садака /поминки/.

Три года длятся судебные преследования, а после встречи Климоновой с акимом области Б.Сапарбаевым репрессии только усилились.

Если сначала речь шла об угрозах отобрать единственное жилье и детское пособие по потере кормильца, то сейчас Климонову, беременную на 5-ом месяце, не разрешают выехать к родителям, которые хотят помочь ей с лечением.

Доводы о том, что в залоге остается арестованная квартира, отец перенес острый инфаркт, хронические финансовые трудности, не смягчают ни судоисполнителей, ни медиков, ни саму Кадимову.

По словам судоисполнителей Сейбуханова и Алагузовой Кадимова отказывается дать разрешение на выезд.

Между тем по Казахстану второй год идет благотворительная акция «Подайте Кадимовой» и казахстанцы ежемесячно перечисляют в среднем по 5000 тенге.

На сегодняшний день только в Актюбинской области за три года правления Сапарбаева возбуждено 4 уголовных дела против защитников прав детей-сирот.

Актюбинская власть использует против неугодных правозащитников семейные трагедии и здоровье матери и ребенка.

При этом Президент Н.Назарбаев говорит, что в Казахстане нет репрессий.

А что тогда это?..

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