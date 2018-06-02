Игорь Стрелков: тянуть резину Путин уже не сможет!

Беседа Игоря Стрелкова и Максима Калашникова о том, как смешны попытки ВВП предложить Макрону РФ в качестве замены США.
Можно ли воспринимать РФ в качестве великой державы после всего, что было с 2014 г.?
Каддафи – Саркози, Путин – Макрон? Параллели?
Как наши опасения 2016 г. теперь стали реальностью?
Что будет в Донбассе? Зачем ВСУ создают ударный кулак из ВВС?
От окончательного решения Кремлю уже не отвертеться.
в мире животных написал 02.06.2018 00:15
он то в курсе, сам признал это в дискуссии с Навальным
да только огласить не можить - гостайна росси, типа