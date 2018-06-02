Игорь Стрелков: тянуть резину Путин уже не сможет!

Беседа Игоря Стрелкова и Максима Калашникова о том, как смешны попытки ВВП предложить Макрону РФ в качестве замены США.

Можно ли воспринимать РФ в качестве великой державы после всего, что было с 2014 г.?

Каддафи – Саркози, Путин – Макрон? Параллели?

Как наши опасения 2016 г. теперь стали реальностью?

Что будет в Донбассе? Зачем ВСУ создают ударный кулак из ВВС?

От окончательного решения Кремлю уже не отвертеться.