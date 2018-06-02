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Московский листок

К показательному убийству в Туапсе

Опубликовано 02.06.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников и редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов об убийстве Сергея Рожкова в Туапсе. Опять Кубань! Как Сергей перешел дорогу могущественному олигарху Меньниченко и его «Еврохиму».



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