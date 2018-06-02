Кто продал цензору Жарову следственную тайну про Telegram?

Журналистский запрос

главе Следственного комитета РФ

А.И.Бастрыкину

Уважаемый Александр Иванович!

Во первых строках послания чистосердечно признаюсь, что не являюсь клиентом мессенджера «Telegram», который вот уже полтора месяца денно и нощно пытается заблокировать Роскомнадзор. Так что я и мои коллеги по перу лица тут незаинтересованные.

Однако как спецкор «Правды» я был заинтересован в том, какой будет Конституция «новой России» и в обсуждении ее проекта «кровавой осенью» 1993 г. вместе с коллегами принимал живейшее участие.

Конечно, Конституция РФ стократ уступает Конституции РСФСР. Хотя бы потому, что это Основной закон уже другого - не советского, социалистического, а империалистического государства, которое является 1\15 Союза ССР.

Это я к тому, что даже в этой буржуазной «ельцинской» Конституции есть немало статей, которые не только не вызывали возражений у нас в «Правде», но и сегодня заслуживают всяческой поддержки.

Например, ст.31 о праве граждан собираться мирно и без оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Ни о каких «согласованиях» в Конституции речи нет.

Но самая большая ценность, что в Конституции провозглашено ее верховенство, и она прямого действия.

О чем это говорит, применительно к «делам нашим скорбным»? Да только о том, по единодушному мнению экспертов, что, получив обвинительный материал, судья первым делом должен посмотреть, насколько он соответствует Конституции страны. Если противоречит ей - возвращать. Или у Вас другое мнение?

Часто ли Вы в должности главы Следственного комитета сталкивались со случаями возврата судом дела следователю или прокурору из-за несоответствия фабулы обвинения Основному закону страны?

Наверно, такие случаи есть, но СМИ о них не знают. Если Вам такой нонсенс известен - не сочтите за труд, познакомьте, пожалуйста, с ним журналистское сообщество (хотя бы не для печати).

А теперь вернемся нашим «Телеграмам». Как должен был, к примеру, поступить Таганский суд столицы, получив иск Роскомнадзора о блокировке этого мессенджера, поскольку его хозяин П.Дуров отказался предоставить ключи для декодировки, то есть доступа к охраняемой законом переписке своих пользователей?

На наш взгляд, судья Юлия Смолина должна была свериться с Конституцией нашей многострадальной Родины. А ее статья 23 гласит:

«1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений…».

Извините великодушно, Александр Иванович, но будь я владельцем «Телеграма», то тоже не стал бы нарушать Конституцию и конституционные справа своих пользователей.

Так меня учила партия, в которую мы с Вами вступали примерно в одно время и из которой не выходили. А судья Таганского суда Ю.Смолина стала - разрешила перекрыть мессенджеру кислород.

Выступая 25 мая на экономическом форуме в Северной столице, глава РКН А.Жаров, в частности, сказал: «Все последние теракты, произошедшие в том числе в России, координировались через Telegram». А потому, мол, он и заслуживает запрета. (https://ria.ru/society/20180525/1521336302.html?ref=tjournal.ru).

Не будем говорить «за всю Одессу». Мы не знаем, какие другие «теракты» имел в виду бывший врач челябинской больницы, а ныне главный интернет-цензор. Но мы хорошо помним и ждем результатов расследования взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 г., который убил 16 пассажиров и покалечил 62.

В связи с годовщиной этой трагедии Ваша пресс-служба пояснила: следствие не окончено и дата суда еще не определена.

Тогда вопрос: откуда г-н Жаров мог знать, что при подготовке этого ужасного взрыва бандиты использовали именно «Telegram», а не «Аську» или «Вайбер»? Ведь только суд может это установить с достоверностью - не так ли?

Мы надеемся, что в этом деле есть распечатки переписки бандитов. И, как журналисты, имеющие по Закону о СМИ право на получение информации, хотели бы полюбопытствовать у Вас:

а) на каком языке вели переписку «радикальные исламисты» при подготовке этого взрыва? На русском, английском, арабском?

в) если из их переписки г-ну Жарову понятно, что они готовили именно взрыв в метро, а не ужин в элитном ресторане СПБ, то какие ключи и для какой декодировки сообщений этого мессенджера ему требуются? Чего он еще расшифровывать-то хочет?

Насколько мы понимаем, Александр Иванович, только Вы имеете право разглашать данные предварительного расследования, поскольку они являются следственной тайной.

Но как об использовании «Телеграма» при подготовке «питерского взрыва» узнал шеф Роскомнадзора? У нас пока только один вывод: кто-то из ваших сотрудников «продал» ему эту следственную тайну.

А то, что следственные тайны такой же товар, нам очень хорошо известно по скандально-сфабрикованному «делу ГКЧП». Следствие еще шло, а его материалы его уже появлялись в западной прессе. Задолго до суда «наши прокуроры» Степанков и Лисин выпустили мерзкую стряпню в виде книги и бойко ею торговали.

В этой связи просим Вас организовать служебную проверку и установить, по чьей вине досудебный следственный материал о мессенджере «Телеграм», мог оказаться в руках главы РКН г-на Жарова.

Ведь как обрадовались террористы всего мира за это его разглашение! Как были благодарны ему! Естественно, они тут же перешли на другие «говорилки», лишив наших оперативников возможности следить за ними и своевременно предотвращать их злодейские планы.

В любом случае, полагаем, за болтовню в интересах мирового терроризма г-н Жаров должен быть привлечен к ответственности.

Надеемся, наши вопросы не поставят Вас в затруднение, и наши читатели получат ответы на волнующие их вопросы.

Когда же, Александр Иванович, суд по «питерскому взрыву» 3 апреля 2017 года?

С уважением и

наилучшими пожеланиями

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»