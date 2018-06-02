У Бабченко появились последователи

Телеведущие украинского канала «Прямой» Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили в прямом эфире украинского телеканала «Прямой» о прошедшей в пятницу встрече с правоохранительными органами Украины. Представители органов рассказали журналистам о списке людей, которые живут и работают на Украине и которым может грозить опасность.
«Это была встреча, связанная, скажем так, с, во-первых, делом Бабченко, и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас», — сказал Ганапольский.
Он подчеркнул, что участники встречи подписали «специальную бумагу о неразглашении».
Телеведущий Евгений Киселев, в свою очередь, рассказал, что в списке, о котором шла речь на встрече, находятся фамилий людей, которые живут и работают на Украине и которые «чем-то настолько неугодны российскому режиму правящему, что там хотят их физической смерти».
«Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было особых сомнений, что моя фамилия там есть», — добавил Киселев.
Ганапольский уточнил, что в этом списке 47 фамилий. «Списка нам не показали, но понятно, что те люди, которые там присутствовали, они в этом списке были», — подчеркнул он.
***
Списка нам не показали, но мы в нем, наверно, есть и там 47 человек. Надеюсь, подпись Путина на документе присутствует? Без нее никак...
С Ганапольским все ясно, а Киселев производил впечатление не полного идиота... Видимо, есть что-то такое в киевском воздухе. Или в сало что-то подкладывают?
В общем, российские спецслжбы решили в массовом порядке проредить эмиграцию. Ну как во времена, когда агенты Коминтерна ликвидировали белых генералов по Парижам и Берлинам.
Зачем это понадобилось Путину, не очень понятно. Чем ему Мотя Ганапольский так насолил, что он решил не схватить и терзать его в Москве, куда тот наведывается каждую неделю, а обязательно замочить в Киеве, тремя выстрелами в спину из поганого ружья.
Я вот думаю, к чему бы этот сеанс группового идиотизма?
И никакого другого ответа не нахожу, кроме одного - украинским эмигрантам в Москве грозит опасность. Если украинские спецслужбы мыслят именно так, как они продемонстрировали в "деле Бабченко", а теперь выскаались устами Гаапольского и Киселева, то логика и ход их мыслей понятен. Именно свой ход мыслей они экстраполируют на мотивы российских спецслужб. Ну а если на стене висит ружье...
В общем, я бы усилил контроль за безопасностью украинской политической эмиграции. Опасность реальна.
Анатолий Баранов
ты ры тыч тыч баранов написал 02.06.2018 01:47
бу га га га баранов написал 02.06.2018 01:44
е хе хе хе хе баранов написал 02.06.2018 01:43
бу га га га баранов написал 02.06.2018 01:41
бгггг баранов написал 02.06.2018 01:40
.,,,,,, написал 02.06.2018 01:38
....,,, ,,,,, написал 02.06.2018 01:36
......, , написал 02.06.2018 01:34
РусоЁб написал 02.06.2018 00:58
Выйбу мощно много раз
Каждый русский это пидoр
Мокрожoпый пидoрас!
Заходер написал 02.06.2018 00:55
Это не неточность - фейк вполне сознательный.
2. ФОТОГРАФИЯ ТРУПА!?
2.1 Не могла появиться в прессе - уголовное преступление. Т.б. в день убийства
2.2 Кто снимал? - Жена, врачи Скорой, оперативники?? Жена перед тем как вызвать скорую обязательно перевернула бы тело - иначе никак. Но фотографировать бы не стала, врачи Скорой тем более. "Труп" снят вообще не перевернутым.
2.3 Кровь под головой - ее просто не могло быть.
2.4 Цвет крови - окисляется в течении 20-30 мин. Даже в свете вспышки была бы почти черной. На фото - алая. Такой вообще быть не может - это артериальная, она смешивается с венозной.
2.5 Входные отверстия на трупе - абсолютная ахинея.
- 3 входняка рядом и под одним углом можно получить только при условии, что тело привязано (так и делают при расстрелах малым числом конвоиров). Тело бросает, так попасть можно только в мишень в тире.
- характер входных абсолютно не соответствует стрельбе из Макарова на близком расстоянии.
ВЫВОД - люди, которые фабриковали снимок банально "посылали привет". Вся эта чушь видна любому из опытных сотрудников - таких пока немало в фс и в сбу тоже имеются. Любой из них, кто видел фото знал
1 - это не труп
2 - фабрикация была СОЗНАТЕЛЬНО липовой,
ошибки такого рода просто исключены