У Бабченко появились последователи

Телеведущие украинского канала «Прямой» Матвей Ганапольский и Евгений Киселев сообщили в прямом эфире украинского телеканала «Прямой» о прошедшей в пятницу встрече с правоохранительными органами Украины. Представители органов рассказали журналистам о списке людей, которые живут и работают на Украине и которым может грозить опасность.

«Это была встреча, связанная, скажем так, с, во-первых, делом Бабченко, и, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, которые работают в Украине сейчас», — сказал Ганапольский.

Он подчеркнул, что участники встречи подписали «специальную бумагу о неразглашении».

Телеведущий Евгений Киселев, в свою очередь, рассказал, что в списке, о котором шла речь на встрече, находятся фамилий людей, которые живут и работают на Украине и которые «чем-то настолько неугодны российскому режиму правящему, что там хотят их физической смерти».

«Я не знаю всех имен, которые есть в этом списке, но у меня не было особых сомнений, что моя фамилия там есть», — добавил Киселев.

Ганапольский уточнил, что в этом списке 47 фамилий. «Списка нам не показали, но понятно, что те люди, которые там присутствовали, они в этом списке были», — подчеркнул он.

***

Списка нам не показали, но мы в нем, наверно, есть и там 47 человек. Надеюсь, подпись Путина на документе присутствует? Без нее никак...

С Ганапольским все ясно, а Киселев производил впечатление не полного идиота... Видимо, есть что-то такое в киевском воздухе. Или в сало что-то подкладывают?

В общем, российские спецслжбы решили в массовом порядке проредить эмиграцию. Ну как во времена, когда агенты Коминтерна ликвидировали белых генералов по Парижам и Берлинам.

Зачем это понадобилось Путину, не очень понятно. Чем ему Мотя Ганапольский так насолил, что он решил не схватить и терзать его в Москве, куда тот наведывается каждую неделю, а обязательно замочить в Киеве, тремя выстрелами в спину из поганого ружья.

Я вот думаю, к чему бы этот сеанс группового идиотизма?

И никакого другого ответа не нахожу, кроме одного - украинским эмигрантам в Москве грозит опасность. Если украинские спецслужбы мыслят именно так, как они продемонстрировали в "деле Бабченко", а теперь выскаались устами Гаапольского и Киселева, то логика и ход их мыслей понятен. Именно свой ход мыслей они экстраполируют на мотивы российских спецслужб. Ну а если на стене висит ружье...

В общем, я бы усилил контроль за безопасностью украинской политической эмиграции. Опасность реальна.

Анатолий Баранов