Дал комментарий "Свободной прессе".

Киеву необходимо разместить базу морской охраны, ВМС Украины и других силовых ведомств в городе Геническе Херсонской области — на границе с Крымом Об этом, как сообщает «Крым.Реалии» заявил постпред президента Украины по Крыму Борис Бабин.

«Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе», — рассказал он.

— Больше разных вооруженных формирований — больше значимость мифической крымский администрации, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов.

«Полиция Крыма» из того же ряда — можно создать еще «кавалерию Крыма», «морскую пехоту Крыма» и так далее. Думаю, в данном случае Бабин просто поднимает собственную значимость, чтобы потом ее так или иначе монетизировать.

— Почему, по словам Бабина, в МВД его обращение проигнорировали?

— Наверное, Авакову не нужен еще один персонаж, делающий себе имя на идее «реконкисты» Крыма. Тем более за счет МВД создавать Бабину подконтрольные ему войска.

— Бабин говорит с одной стороны об эскалации «конфликта на Азове». С другой — о том, что в Геническе местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Это все фейки или реальные опасности? Какую цель преследует «алармизм» Бабина?

— Никакого конфликта на Азове сейчас нет, но кому-то он нужен. Здесь вся инициатива у Киева, начиная с минирования азовского побережья еще в 2015 году. Правда, кораблей у Украины нет, есть только малые патрульные катера — ловить браконьеров. Да и Геническ как база флота —просто нереально. Мелко там.

Разместить полицейские части для подавления сугубо гражданских протестов — это, конечно, очень по-европейски. Бабин ведь называет «группировками» обычные социальные группы, использующие митинги и иные формы сугубо мирного протеста. Ну что тут сказать… Обыкновенный фашизм.