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Московский листок

Анатолий Баранов: Разместить полицейские части для подавления сугубо гражданских протестов - это, конечно, очень по-европейски

Опубликовано 02.06.2018 в разделе комментариев 2

украина путин война крым
Анатолий Баранов: Разместить полицейские части для подавления сугубо гражданских протестов - это, конечно, очень по-европейски

Дал комментарий "Свободной прессе".

Киеву необходимо разместить базу морской охраны, ВМС Украины и других силовых ведомств в городе Геническе Херсонской области — на границе с Крымом Об этом, как сообщает «Крым.Реалии» заявил постпред президента Украины по Крыму Борис Бабин. 

«Я с первых дней в должности предлагал усиливать соответствующие подразделения Национальной полиции Крыма и Севастополя, и сейчас они размещаются по всей линии разграничения, но в первую очередь в Геническе», — рассказал он.

— Больше разных вооруженных формирований — больше значимость мифической крымский администрации, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов

«Полиция Крыма» из того же ряда — можно создать еще «кавалерию Крыма», «морскую пехоту Крыма» и так далее. Думаю, в данном случае Бабин просто поднимает собственную значимость, чтобы потом ее так или иначе монетизировать. 

— Почему, по словам Бабина, в МВД его обращение проигнорировали? 

— Наверное, Авакову не нужен еще один персонаж, делающий себе имя на идее «реконкисты» Крыма. Тем более за счет МВД создавать Бабину подконтрольные ему войска. 

— Бабин говорит с одной стороны об эскалации «конфликта на Азове». С другой — о том, что в Геническе местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Это все фейки или реальные опасности? Какую цель преследует «алармизм» Бабина? 

— Никакого конфликта на Азове сейчас нет, но кому-то он нужен. Здесь вся инициатива у Киева, начиная с минирования азовского побережья еще в 2015 году. Правда, кораблей у Украины нет, есть только малые патрульные катера — ловить браконьеров. Да и Геническ как база флота —просто нереально. Мелко там. 

Разместить полицейские части для подавления сугубо гражданских протестов — это, конечно, очень по-европейски. Бабин ведь называет «группировками» обычные социальные группы, использующие митинги и иные формы сугубо мирного протеста. Ну что тут сказать… Обыкновенный фашизм.



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Всего комментариев к статье: 2
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Отъебите меня, украинци!
Светлана Скотинова, русская, свинская, многодетная написал 02.06.2018 01:47
Хуйца, хуйца хочу, хуйца крепкого, хуйца украинского!
Выебите, отЪебите меня, украинци!
А то сколько не ебyсь я с русскими недоЁбами - одни ушлЁпки, уЁбки, уроды и дебилы выходят!
Ведь хyИ у русских мелкие, мягкие, тонкие, короткие.
Ебсти толком не могут, одни недоЁбки постоянно выходят.
Не могу я наметать крепких сильных карателей моему кумиру, ГовноПутому презику или иначе - Хуйлу!
Украинца хочу!
Украинца с жостким, длинным толстым мощным Хyeм!
Выебите же меня, украинци!
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(без названия)
!!!!TOT-Q!iQQ!IOQQ!!!&-& написал 02.06.2018 00:55
"Разместить полицейские части для подавления сугубо гражданских протестов &#8212; это, конечно, очень по-европейски. Ну что тут сказать&#8230; Обыкновенный фашизм."
- То таки да! То таки еуро-пейцы, когда таки им необходимо - вполне соответствуют таки поли-цейским и фашистским критериям - то таки да... Таки когда они к е-б-ма-тери выздыхают от 3,1416-дарастии, на земле рай таки вряд-ли таки наступит, но ада - точно станет меньше - то таки да...
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