Суды над рабочими. Или правосудие на службе

Рабочие "Мегаполиса", которые сейчас борются за то, чтобы начальство вернуло украденную у них зарплату, снова попали под жернова российской законности. Стоит отметить, что это почти десяток задержаний (только за май месяц), которые пришлось пережить рабочим "Мегаполиса".

31 мая 2018 года представители полиции и УФМС Бибирево совершали очередной рейд законности, выискивая преступников, работающих без документов. На этот раз жертвой стражей порядка стали рабочие с местной стройки детского сада-школы.

День 31 мая был для рабочих кануном, 1 июня им обещали выдать зарплату. Представители власти, прибывшие на стройку в гражданской одежде, сначала всех собрали во дворе, якобы на рабочее собрание, рабочие даже обрадовались, подумали, что может быть им сейчас выдадут зарплату. Вместо этого власть предъявила им свои документы с высокими полномочиями и потребовала у рабочих сделать почти тоже самое - показать свои документы, но в полиции - регистрации и патенты, дающие рабочим право бесплатно обслуживать население РФ.

Из нескольких десятков рабочих троих оставили на ночь в ОВД Отрадное, обнаружив у них неполный перечень платных документов.

Ими оказались двое рабочих "Мегаполиса" Назрулаев Рахматулло, Давлатов Тоджиддин и строитель садика Зайниддин Пулотов.

У Давлатова вместо московского патента оказался только подмосковный, у Назрулаева и Пулотова патентов не оказалось вовсе.

Утром 1 июня их повезли в Бутырский суд. Судья Наталья Невейкина, не обращая внимания на рассказы рабочих, что у них не было денег на оплату патента и что они ждали выплаты 1 июня, чтобы оформить документы, присудила каждому рабочему штраф в 5 тысяч (в доход государства) и выдворение за пределы территории РФ.

Выйдя из кабинета судьи, рабочие и пресса оглянулись по сторонам - может, на соседних скамейках судебных решений ожидают представители "Мегаполиса", или какие другие работодателей, которые массово грабят рабочих, нарушают Трудовое законодательство,

вынуждая рабочий люд оставаться без документов, и которым, судя по всему, ничего за это не бывает? Но никого из представителей воров на судебных скамейках не нашлось. Да и саму судью Невейкину преступники-работодатели, судя по всему, как-то не заинтересовали.

Уголовные дела, возбуждённые ещё в феврале и марте 2017-го на руководство "Горизонта" и "Глобатека" по-прежнему благополучно пылятся в кабинетах Следственных Комитетов; "Мегаполис", якобы, объявленный в розыск, продолжает разувать рабочие коллективы по Москве и Подмосковью, но никто из представителей закона, с праведным гневом от лица Российской Федерации, осуждающих преступные действия рабочих-строителей, не обратил свой праведный гнев на высоких воров. Представители закона как-то всё от них бочком да в сторону, только и могут рабочую мякушку потреблять правосудными зубками, видимо, воры с набитыми кошельками им не по зубам (или не по желанию). А вот на разнорабочих, сварщиков, каменщиков с соседней стройки, в заляпанных краской и кирпичной пылью штанах, находятся много желающих исполнителей для пополнения доходов казны демократического государства, в котором все равны перед законом.

"Как людям жить, патенты платить - мы строили сады, школы, дома, а нас штрафуют и депортируют", - разводят руками рабочие у Бутырского суда. "Чтобы мы больше не просили зарплаты, чтобы не возвращались, и чтобы деньги нам не платить!"