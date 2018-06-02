"Семейный" олигарх Дерипаска продаст часть своей доли в "Группе ГАЗ"

Олег Дерипаска намерен продать часть своей доли в автомобилестроительной компании "Группа ГАЗ", чтобы снятия с него американских санкций. Об этом, как передает ТАСС, в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, Дерипаска ведет переговоры о продаже части своей доли с миноритарными инвесторами холдинга "Русские машины", который контролирует "Группу ГАЗ", в том числе с бывшим главой Magna International Зигфридом Вольфом. Переговоры в настоящий момент еще ведутся, никаких решений не принято, подчеркнули собеседники агентства.

В заметке Bloomberg говорится, что Дерипаска надеется при помощи этой сделки продемонстрировать готовность отказаться от части принадлежащих ему активов в обмен на снятие введенных в его отношении санкций США. Соглашение будет зависеть от того, согласится ли Министерство финансов США снять санкции с "Русских машин" и "Группы ГАЗ".

Комментарии от самого Дерипаски журналистам получить не удалось.

Напомним, 6 апреля США объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались Дерипаска и связанные с ним компания "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг "Кубань".

Внесение в санкционный список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Ограничения должны были вступить в силу 7 мая и 5 июня соответственно, но позднее эти сроки были частично продлены. Теперь из акций и долга "Русала", En+ и "Группы ГАЗ" в рамках американских санкций разрешено выходить до 5 августа, на завершение контрактов с "Русалом" и "Группой ГАЗ" дано время до 23 октября. Ранее на этой неделе Минфин США допустил снятие санкций с "Группы ГАЗ" при отказе миллиардера от контроля над ней.

Напомним, вчера стало известно, что энергетические компании Сибири и рядовые потребители могут пострадать, если правительство России предоставит льготы попавшим под санкции США структурам Олега Дерипаски. При этом выгода для его компаний — En+, «Русал» и «Евросибэнерго», — может составить десятки миллиардов рублей в год. «Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы сетей для населения», — пишет «Коммерсант».

В распоряжении издания оказался документ с перечислением мер поддержки, которые Дерипаска 15 мая направил курирующему промышленность и энергетику вице-премьеру Дмитрию Козаку. Сейчас в аппарате вице-премьера обсуждают этот вопрос. Помимо повышения тарифов компании предлагают поднять предельный уровень платежей за тепло и горячую воду на 1%.

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