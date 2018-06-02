Лидер "боевых братков" не верит в обнаружение советского военного летчика, сбитого моджахедами более 30 лет назад

Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" генерал-полковник Борис Громов заявил, что информация о якобы нашедшемся в Афганистане 30 лет спустя советском летчике нуждается в проверке. Он отмечает, что российские власти давным-давно вернули всех пленных "афганцев", а тем более летчиков. Исключением могли стать только те воины-интернационалисты, которые по доброй воле остались жить в Афганистане.

"В этой истории надо разбираться", - сказал "Интерфаксу" Борис Громов, который был последним командующим 40-й армией в Афганистане и занимался выводом Ограниченного контингента советских войск из этой страны в 1989 году. Громов отметил, что сразу после вывода советских войск из Афганистана начала работу межправительственная комиссия по розыску и возвращению на родину военнослужащих, попавших в плен и пропавших без вести на территории этой страны.

"Комиссия, которую возглавлял Руслан Аушев, проделала колоссальную работу. На родину возвращены все, кто был жив и хотел вернуться, - все они получили такую возможность", - подчеркнул глава ветеранской организации "Боевое братство".

По словам Громова, летчиков старались выручать сразу после попадания в плен. "Только Александра Руцкого выкупали два раза за большие деньги", - рассказал Борис Громов.

Александр Руцкой - российский государственный деятель, бывший вице-президент России, генерал-майор авиации в отставке. С 1985-го по 1988 год он воевал в Афганистане, совершил около 500 боевых вылетов на штурмовике Су-25. Был сбит 6 апреля 1986 года, а затем еще раз 4 августа 1988 года, после чего попал в плен. Сообщалось, что 20 августа 1988 года его передали советским дипломатическим представителям в Исламабаде в обмен на гражданина Пакистана.

Громов добавил, что некоторые советские воины-"афганцы", попав в плен, остались жить в Афганистане и не хотят покидать эту страну. "Это их личная судьба, их личный выбор", - подчеркнул генерал.

1 июня в прессе появилась информация, что пропавший без вести во время войны в Афганистане в 1987 году советский летчик найден живым. Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что его, вероятно, зовут Сергей Пантелюк. "В списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий ВВС. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения", - сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

Между тем в Союзе общественных объединений ветеранов "Боевое братство" призывают не торопиться с выводами. "Сейчас лучше не употреблять никаких фамилий, потому что нам неизвестно ничего. Очень много каких-то домыслов. Есть люди, которые занимаются этой темой достаточно давно, но у них нет никакой информации. Мы не знаем сейчас, о ком идет разговор. Надо проявить выдержку, проверить, насколько информация правдива", - заявил в пятницу вечером зампредседателя организации, исполнительный секретарь международного Союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство" Геннадий Шорохов.

По его словам, "подобная информация поступает время от времени, что где-то кто-то находится, кто-то содержится, это все требует проверки; иногда бандформирования специально запускают такие вещи, чтобы получить какие-то вознаграждения, и неоднократно это оказывалось пустыми сообщениями".

Ранее также выдвигались версии, что обнаруженным в Афганистане летчиком может оказаться старший лейтенант Александр Миронов, начальник разведки 378-го Отдельного штурмового авиационного полка Александр Плюснин или капитан Виталий Лишенков.

Напомним, глава Российского союза ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич заявил, что его организация готова оказать любую помощь в возвращении на родину обнаруженного в Афганистане советского военного летчика, если тот изъявит такое желание. В связи с этим он рассказал случай из своей практики.

"Меня несколько лет назад во время командировки в Афганистан случай свел с бывшим советским военнослужащим, тоже пропавшим без вести на той войне, - цитирует его РИА"Новости". - Он уже как-то неловко объяснялся по-русски и назвать себя отказался".

"Разумеется, я первым делом предложил ему помощь в возвращении на родину. Но в ответ услышал: "Все, 25 лет прошло, я отрезанный ломоть". На этом разговор закончился, и все попытки в дальнейшем разыскать этого человека успехом не увенчались", - сообщил Клинцевич.