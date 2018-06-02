Оштрафованная США недавно за моральный урон Сербия не может признать Крым

Сербия не может признать Крым российским из-за Косово, объяснил в интервью французскому изданию Le Monde президент страны Александр Вучич. По его словам, такой шаг означал бы, что Белград поддерживает независимость Косово. При этом Вучич напомнил, что из постоянных членов СБ ООН территориальную целостность Сербии поддерживает только Россия.

«Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов СБ ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — сказал Вучич.

Он отметил, что в 2014 году Белград не поддержал санкции против Москвы. Вучич выразил надежду, что через 5-6 лет ситуация в отношениях с Россией изменится. По словам сербского президента, Белград хочет развивать торговое сотрудничество с Москвой и укреплять традиционные связи.

Напомним, пилот ВВС США в отставке Стивен Монаган 29 мая отсудил у государства Сербия компенсацию в размере $2 150 000 в связи с моральным вредом, который он получил, участвуя в бомбардировках Белграда в 1999 году.

Как сообщает The New York Times, иск рассматривался окружным судьей в течение двух месяцев. Монаган предоставил справки от врачей о том, что после участия в бомбардировках столицы Югославии у него нарушился сон, повысилась тревожность и произошло нервное истощение.

«Когда я шёл в ВВС, я не планировал участвовать в реальных боевых действиях, поэтому мне было очень сложно. Это была большая ответственность, поначалу я нервничал на каждом вылете. До тех пор, пока не была подавлена ПВО Югославии, существовал постоянный риск, что мой самолёт будет сбит, мне снилось это по ночам даже после войны», — рассказал пострадавший.

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