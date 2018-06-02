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Московский листок

ВЦИОМ: отдых стал россиянам не по карману

Опубликовано 02.06.2018 в разделе комментариев 3

ВЦИОМ: отдых стал россиянам не по карману

Почти 80% россиян проведут летний отпуск на дачах и дома - таковы результаты очередного исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

"Дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха. В 2018 году их называют 45% и 34% соответственно", - цитирует главу ВЦИОМа Валерия Федорова "Интерфакс".

По его словам, лишь 4% наших сограждан собираются провести свой отдых за границей, тогда как в прошлом году таковых насчитывалось 6%. Социолог считает, что это связано с падением курса рубля.

Согласно данным опроса, дома чаще других остаются жители малых городов (49%), а также респонденты, оценивающие своё материальное положение как плохое (53%), а на даче - пожилые люди (42% среди 60-летних и старше).

Почти каждый десятый респондент (9%) предполагает отдохнуть этим летом в Крыму, а ещё 42% опрошенных сообщили, что могут навестить полуостров в следующем сезоне.

Опрос проводился в мае среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет в 500 российских городах и 100 селах.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: А почему отпуск за границей лучше отпуска на даче?
kerg написал 02.06.2018 12:40
имеется ввиду на даче попой кверху.
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А почему отпуск за границей лучше отпуска на даче?
Или даже дома? написал 02.06.2018 12:35
Кто определил,что отпуск тама лучше,чем здеся?
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Ешь богатых!!!
Финни написал 02.06.2018 11:55
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем." Долой диктатуру изменников Советской Родины!!!Да здравствует Социалистическая революция!!!
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