ВЦИОМ: отдых стал россиянам не по карману

Почти 80% россиян проведут летний отпуск на дачах и дома - таковы результаты очередного исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

"Дом и дача по-прежнему остаются основными предполагаемыми местами отдыха. В 2018 году их называют 45% и 34% соответственно", - цитирует главу ВЦИОМа Валерия Федорова "Интерфакс".

По его словам, лишь 4% наших сограждан собираются провести свой отдых за границей, тогда как в прошлом году таковых насчитывалось 6%. Социолог считает, что это связано с падением курса рубля.

Согласно данным опроса, дома чаще других остаются жители малых городов (49%), а также респонденты, оценивающие своё материальное положение как плохое (53%), а на даче - пожилые люди (42% среди 60-летних и старше).

Почти каждый десятый респондент (9%) предполагает отдохнуть этим летом в Крыму, а ещё 42% опрошенных сообщили, что могут навестить полуостров в следующем сезоне.

Опрос проводился в мае среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет в 500 российских городах и 100 селах.