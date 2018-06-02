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Московский листок

Правительство заявило о невозможности снизить цены на бензин

Опубликовано 02.06.2018 в разделе комментариев 3

Правительство заявило о невозможности снизить цены на бензин

Правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. При этом он отметил, что снизить цены на топливо невозможно, так как нефтяные компании не могут "работать себе в убыток".

"Мы договорились, что пойдем сегодня им навстречу – фискальная нагрузка в виде акцизов на бензин и дизельное топливо будет снижена. Такое решение было принято без их участия еще до этого совещания. Но важно было глаза в глаза договориться. И они умерят свои аппетиты, чтобы безудержно гнаться за такой же доходностью, как экспорт нефти, не следует", - цитирует чиновника РИА Новости.

Вице-премьер также пояснил, что акцизы на топливо снизят не с 1 июля, как планировалось, а с 1 июня.

По данным Росстата, с начала года по конец мая бензин в рознице в среднем по стране подорожал на 7,3%, дизельное топливо — на 7,9%. В Москве и того больше: Аи-92 прибавил 8,6%, Аи-95 — 8,2%, дизель — 8,6%. Только за прошлую неделю на столичных заправках цены подскочили сразу на 88-90 копеек — до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 рубля за литр АИ-95. Литр "дизеля" подорожал на 85 копеек — до 43,99 рубля.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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сия весть благая
Victor написал 02.06.2018 15:17
тоже радует. Пидоркам автомобиль не полагается. Пусть гуляют ножками. Разминая анус.
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(без названия)
я щитаю написал 02.06.2018 15:04
чо чем дароже - тем круче! Мы же не пиндосы какие читоба на дяшовом бянзине ездить!
либерасты не заставят нас пойти на снижение цены!
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импотентное" правительство"
Исаак Израилевич Иванов написал 02.06.2018 15:01
дед Владимир Владимирович Мугабе-фантазер и обещаааааааалкин.
Цирк с оленями в Москве с массовым разрушением промышленности и экономики.
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