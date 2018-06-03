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Московский листок

Россия грязных сапог против 18-летней девчонки, мечтавшей усовершенствовать мир

Опубликовано 03.06.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

суд тюрьма арест
Россия грязных сапог против 18-летней девчонки, мечтавшей усовершенствовать мир

В нынешнюю неприветливую весну семнадцатилетняя Анна Павликова была арестована Российским государством перед рассветом в собственной квартире за участие в деятельности экстремистского сообщества. Девочка закончила художественную школу, красиво рисовала. Во время обыска полицейские разбросали её рисунки по комнате, а на листке, где Аня нарисовала свою собаку, остался отпечаток грязного сапога...

 

В эпоху «золотого века» русской культуры большие поэтические надежды подавал юный Дмитрий Веневитинов. К нему с симпатией относился Пушкин, в его кружок любителей философии входили Одоевский, Киреевский, Хомяков. О книжечке стихов, оставшейся после Веневитинова, Белинский скажет: «...в той и другой видны прекрас¬ные надежды, какие подавал этот юноша на свое будущее, та и другая юношески прекрасны». Но в возрасте 22-х лет поэт был схвачен жандармами по подозрениям в симпатиях к декабристам и причастности к тайной организации. Несколько дней его продержали в сыром и холодном карцере. Скоро выпустили, не найдя доказательств вины, но здоровье молодого человека было подорвано. Через полгода он скончался от воспаления лёгких.

 

Россия Николая Палкина и Третьего отделения лишила потомков гения Веневитинова, но жандармы не плакали на его похоронах. Плакал Пушкин. Жандармы верно служили самодержавному режиму, получали сытную пайку и, творя произвол и суд над лучшими сынами Отечества, повторяли вслед за шефом: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается до будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение». По форме и сути данная фраза стала девизом нынешних «патриотов».

 

Эти «патриоты» объявили себя защитниками детей. Вступив в «десятилетие детства» они клепают вымышленные дела «педофилов»; поддерживают разнузданность и безнаказанность подростков в образовательных организациях декларациями о правах ребёнка и преследованиями педагогов, доведя ситуацию до ножей, топоров и стрелкового оружия; изымают детей из семьи по надуманным поводам. И только одного не прощают детям — демонстративной нелояльности к власти. Несовершеннолетним подонкам можно как угодно хулиганить, гадить, подличать, их не тронут, пока они не убьют (что показал, к примеру, случай невероятной по жестокости расправы над многодетной матерью в Краснодарском крае). Но стоит романтикам-юношам выйти на митинг против коррупции, как дубинки Росгвардии и нагайки городского казачества проходятся по их головам и спинам.

 

Анна Павликова была арестована и препровождена в тюрьму, будучи ребёнком. Если бы уполномоченный по правам ребёнка в РФ Москалькова исполняла свои должностные обязанности, то она уже на следующий день должна была быть рядом с Аней. Но важное начальствующее лицо предпочитает строчить предложения о новых запретах для выхода в интернет и по своему поведению вообще напоминает, скорее, лицемерного бидла из романа Диккенса, пристраивавшего Оливера Твиста в работный дом.

 

Корреспондент «Коммерсанта» по просьбе «ОВД-Инфо» пообщался с матерью Анны Павликовой. Привожу несколько цитат из интервью, которые не нуждаются ни в каких комментариях:

(Начало обыска в 5.30). «Дверь открыл мой муж Дима — его сразу сильно ударили в лоб, повалили на пол, скрутили, наступили ботинком. Все это с криками «Лежать!», с громкой нецензурной бранью. В квартиру ворвались четыре человека с автоматами и в масках, потом зашли двое в обычной форме».

(Обыск). «Все в квартире порушили. На мебель вставали ногами в обуви. Диван, на котором Аня спит, разломали на три части. С полок все скидывали, из шкафов все вынимали. Дочка любила поделки из пластика лепить, раскрашивала потом — так полицейские во время обыска разломали эти поделки».

(Задержание). «Они забрали листы, телефоны и увезли Аню в Следственный комитет. Наручники на нее надели, на 17-летнюю девчонку».

(Первый допрос). «Мой муж был с ней до поздней ночи, он рассказывал, что допрос был очень жесткий. Четыре человека вели перекрестный допрос, с какими-то угрозами, с постоянной нецензурной бранью».

(Суд и арест). «Потом 16-го числа был суд, дали арест. Я когда на апелляционном суде увидела по видеосвязи, в каком она состоянии, я пришла в ужас. Я просто хотела встать, выть, кричать им — что вы вообще делаете с моей дочерью? Вы люди или нет?».

(Перевод в СИЗО). «В этом автозаке было очень мало места, холодное металлическое сиденье — а на улице было минус 10 градусов. Она в письме пишет, что ее продержали три часа в безумном холоде, что она застудила и почки, и придатки, что было ей плохо очень».

 

Российский суд продлил арест Павликовой до сентября. Её с друзьями обвиняют в организации экстремистского сообщества «Новое величие». Как выяснили журналисты «Новой газеты», в компанию входили 10 человек, включая 3-х провокаторов и сотрудников ФСБ, один из которых сам написал устав сего тайного общества.

 

И опять никуда не деться от исторических параллелей. В 1827 году возник кружок братьев Критских, считавших себя последователями декабристов. Они также выступали за принятие конституции и свержение самодержавия. Кружок был разгромлен в самом зародыше, все его члены по личному распоряжению императора были арестованы. Один из братьев умер в тюрьме Соловецкого монастыря, двух других отправили в солдаты. Впереди были почти ещё три десятилетия перед Крымской войной, что обнажила великую экономическую и военно-техническую отсталость крепостнической Российской империи, безмерное воровство, коррупцию и ничтожество её государственного аппарата. Николай I, кичившийся званием «жандарма Европы», умер от стыда незадолго до подписания Парижского мирного договора.

 

На странице Ани Павликовой в социальной сети присутствует небольшая личная анкета. Главным в жизни она определила усовершенствование мира, а лучшими качествами назвала ум и честность. Российская Федерация во всём своём величии показала ей, дурёхе-идеалистке, где раки зимуют. Холоп сырьевой империи должен славить стабильность и думать ему ни к чему. Всё, что нужно, узнаешь из телевизора. А если что-то не нравится, то прояви гибкость и соври. Теперь все так живут.

 

… Мама Павликовой вспоминает: «Как-то ветер повалил деревья — Аня сходила, нашла в траве трех крошечных синичек. Мы всей семьей выкармливали их по очереди, каждые два часа. И выкормили — синички большие стали, она их отнесла обратно, выпустила». А ведь для Российской Федерации Аня — своеобразная крошечная синичка. Государству проявить бы человеческое тепло, проявить снисхождение к юношескому максимализму, предоставить легальные возможности для борьбы за лучший мир. Но пока наше государство предпочитает крошечных синичек держать в клетке. Ладно, хоть не душит и головы не сворачивает, как Критским — всё ж таки демократия.



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