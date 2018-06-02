Советский суд арестовал вице-мэра Томска, проходящего по "песочному делу"

Советский районный суд Томска арестовал 2 июня на два месяца вице-мэра Томска Владимира Костюкова, передает "Интерфакс". "Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 31 июля", - объявила судья Елена Терскова.

Костюков был задержан в пятницу. Ему предъявлено обвинение по статье "злоупотребление должностными полномочиями" (ст. 285 УК РФ), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ранее сообщалось, что в суде Костюков объявил об отставке. По его словам, соответствующее заявление он написал 18 мая.

Как заявила в суде следователь Управления МВД, Костюков в бытность начальником городского департамента капстроительства подписал 31 декабря 2016 года акты выполненных работ АО "Газсервис" на сумму 43 млн рублей, однако работы не были выполнены.

Речь идет о завышении объемов завезенного песка при строительстве объектов инфраструктуры томского промышленного парка.

Она сообщила, что следствию пока не удалось установить все обстоятельства дела, поскольку какое-то время назад в АО "Газсервис" произошел пожар, и часть документов сгорела.

По мнению следователей, находясь на свободе, Костюков может скрыться от следствия, уничтожить вещественные доказательства, а также оказать давление на свидетелей, со многими из которых он состоит в родственных и дружеских отношениях. На основании этого следствие попросило суд арестовать Костюкова на два месяца.

Отметим, что для Томска это дело привычное - мэров и вице-мэров сажать. В 2010-м году, например, суд приговорил экс-мэра Томска Александра Макарова, признанного присяжными виновным в совершении ряда должностных преступлений, к 12 годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Отбывать наказание Макаров будет в колонии строгого режима. С учетом срока содержания в СИЗО в период следствия Макаров проведет в колонии около девяти лет.



Суд признал виновным Александра Макарова в превышении должностных полномочий и в получении взятки.



Также Макаров приговорен к 1 миллиону рублей штрафа и конфискации части имущества. Кроме того, по решению суда он должен будет выплатить по гражданскому иску в бюджет Томска 626 тысяч рублей.

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