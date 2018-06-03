И вот уже Путин стал "Вашим высокопревосходительством"

«Россиян потряс прогиб Поклонской перед Путиным».

Есть в Сети группа каких-то очумелых рекламщиков, которые толкают свои заметки вот на таком надрыве. Всё у них «порвал, взорвал, нагнул, прогнул».

О чем, бишь, речь? Об «исторической реплике» нелегитимной прокурорши Крыма Поклонской на встрече гаранта в Кремле с «единороссами» 6 сентября 2016 г.

То есть аккурат накануне выборов в VII Госдуму. Чтобы никакой губернатор случайно не перепутал, кто уже одержал «сокрушительную победу» с умопомрачительным результатом.

И там нелегитимная наша Няша рассыпалась перед хозяином апартаментов в таких непристойных комплиментах, что краснели даже видавшие в виды телевизионщики (погуглите):

- Владимир Владимирович, у меня не вопрос, у меня благодарность к вам от всех крымчан. Спасибо вам большое, что вы у нас есть».

Блеск просто, а?! Кто после такого «прогиба» сомневался, что пани хохлушка получит в Госдуме приличное кресло? Получила.

А 1 июня «россиян порвал» другой прогиб перед нацлидером. По случаю Международного дня защиты детей (от государства) он награждал многодетные семьи орденами «Родительская слава».

И первый же счастливый отец Ф.Ильяшенко обратился к слуге народа нему со словами «Ваше высокопревосходительство…». Ни больше, ни меньше.

Вот к чему эти холопские прогибы? Да к тому, считают знатоки, что, во-первых, они очень нравятся бывшему ученику Собчака, которого 50 лет ленинградская подворотня назад учила уму-разуму.

Поэтому все участники таких посиделок тщательно инструктируются чиновниками нелегитимной кремлевской администрации. В каких благодарностях и комплиментах надлежит рассыпаться получившему слово.

Даром, что ли, шефу АП Вайно было разрешено хапнуть в прошлом году и написать в своей декларации 255,8 млн. руб. «заработка». В то время как глава государства смог указать только 18 млн. Не получилось больше.

А во-вторых, гнут свою линию эксперты, все же идет к коронации «галерного раба» на пожизненное правление. Так что холопов постепенно нужно приучать к тому, что в России реставрируется монархия. Со всеми сословными привилегиями, званиями и крепостными душами.

Вот опять самозваная княгиня Мария Гогенцоллерн-Мухранская в Россию и в Крым пожаловала. Левадийский дворец опять под резиденцию будет клянчить. Обещал же ей Аксенов.

«Итак, чечетка», - как говорил изумительный конферансье в «Необыкновенном концерте» в Театре кукол Сергея Образцова.

Чем нам запомнилась сочинская Олимпиада 2014 г.? Одним тем, что была самой дорогой за всю историю их проведения со времен восстания Спартака. За 50 млрд. целковых. Понятно почему - да? Распил, занос, откат.

На сайте Бориса Немцова об этом все расписано подробно. Не опровергнуто по сей день. Не поленитесь заглянуть ради любопытства. Может, для вас прояснится кое-что насчет ночных выстрелов на Большом Москворецком мосту.

А еще чем? Изумительным катанием 15-летней фигуристки Юлии Липницкой. После ее награждения золотой олимпийской медалью к ней подошел лучший друг всех спортсменов и по-отечески обнял. Щечкой приложился. Вот не надо, говорят, этого было делать. Сглазил.

Где сейчас восходящая звезда и наша олимпийская надежда? «Съели завистницы». Такой ответ самый нейтральный. Можно сказать и так - «затравили».

В 19 лет она была вынуждена уйти из большого спорта. В то время как, например, некая «цэрэушница» Навка (слова народные) в свои 42 года легко и свободно катается на всяких «ледовых шоу». Специально для нее организуемых.

И довольно прибыльно, катается, кстати. По декларации ее второго мужа, она нафигуряла в 2017-м на 200 млн. руб. Не надо больше подрабатывать на обложках эротических журналов для мужчин.

А теперь вопрос на засыпку: что для страны важнее - сочинская Олимпиада или выборы президента 18 марта? Конечно, выборы, скажете.

Про те Игры мы уже все дружно забыли, а новоизбранного президента видим и слышим каждый день. В Сети уже ходит слоган: «Нынешнее поколение российских людей будет жить при Путине».

Тогда позвольте спросить: почему к сочинским Играм были объявлены и амнистия, и помилование, а к выборам главы государства нет? Что - Олимпиада главнее для страны?

А ведь столько в начале года было разговоров о большой амнистии к 18 марта. Сами же депутаты Госдумы эту идею вбросили. И никто не был против. Где, в каком кабинете ее похерили?

В январе в колонии у невинно осужденной Вари Карауловой побывала омбудсмен Т.Москалькова. Взяла от нее прошение на имя президента о помиловании. И в своем Инстаграме хвалебно расписала ее примерное поведение.

Прошло четыре месяца. Что же помешало отпустить невиновную девчонку на свободу? Может, не так обратилась? Может, надо было начать со слов «Ваше императорское высочество»?

Амнистии, прежде всего, ждут молодые ребята, которых упекли за участие в акциях протеста. А еще за лайки, посты-репосты, твиты-ретвиты, СМС-ки.

Россия - единственная страна в мире, где за это сажают. Хотя у нас «свобода мысли и слова» гарантируется ст.29 Конституции. Не провозглашается, не декларируется, а именно гарантируется. Понятно кем, да?

А пока давайте привыкать к «вашим превосходительства», «благородиям», «величествам» и прочим «преосвященствам».