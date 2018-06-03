Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

При Путине школьников стало на 21 процент меньше, а студентов - на 40%

Опубликовано 03.06.2018 в разделе комментариев 0

путин выборы
При Путине школьников стало на 21 процент меньше, а студентов - на 40%

Численность школьников в России за последние 17 лет снизилась на 21,7%. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год, размещенном в субботу на сайте кабмина. 

"За последние 17 лет (с 2000-го по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%, - говорится в документе. - "Демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования". 

В докладе отмечается, что "прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн человек)".

***

Надо ли тут что-то особо комментировать или просто констатировать полный провал правительства в области демографической политики?

За последние 17 лет - это как раз эпоха Путина. Напомню, что у нас никакого независимого от президента правительства нет - фактически он его назначает, он им и руководит. Те более, что и пришел он в президентское кресло с должности премьера, и после второго срока возглавлял кабмин.

И вот на эти годы пришлось как раз необычайное нефтяное изобилие, в смысле изобилие денег. И как их потратили?

А вот как - по числу миллиардеров наша страна уступает лишь Соединенным Штатам. Но вот уже миллионеров (в долларовом выражении) у нас всего 100 тысяч, тогда как в США - 11 миллионов! Про бедных и не говорим - и так ясно, что богатство в нашей стране имеется, но вот распределено оно крайне неравномерно.

Ну вот и смотрите - не хотят бабы рожать при Путине! Потому что те школьники, которых теперь меньше на 21 процент, все родились уже при Путине. А студенты, которых стало меньше аж на 40 процентов, родились чуть раньше, но всю жизнь прожили тоже в путинскую эпоху.

Вы понимаете, что значит сокращение на 20 процентов числа призывников? А что такое дефицит в 40 процентов людей с высшим образованием?

Это катастрофа, граждане!

Анатолий Баранов



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К показательному убийству в Туапсе
К показательному убийству в Туапсе
02.06.2018
Игорь Стрелков: тянуть резину Путин уже не сможет!
Игорь Стрелков: тянуть резину Путин уже не сможет!
02.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пашешь как проклятый, пашешь, а заказывают какого-то Бабченко! (0)
При Путине школьников стало на 21 процент меньше, а студентов - на 40% (0)
Россия грязных сапог против 18-летней девчонки, мечтавшей усовершенствовать мир (0)
И вот уже Путин стал "Вашим высокопревосходительством" (7)
Советский суд арестовал вице-мэра Томска, проходящего по "песочному делу" (1)
Правительство заявило о невозможности снизить цены на бензин (14)
ВЦИОМ: отдых стал россиянам не по карману (16)
Оштрафованная США недавно за моральный урон Сербия не может признать Крым (7)
Суды над рабочими. Или правосудие на службе (7)
Лидер "боевых братков" не верит в обнаружение советского военного летчика, сбитого моджахедами более 30 лет назад (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: На телеканале "Культура" - участники марксистскoгo кoнгресса!
Максим Калашников Максим Калашников: Д.Потапенко: тигр не прыгнул, а бзднул
Дарья Митина Дарья Митина: Рахoй геть
Дарья Митина Дарья Митина: Прo Бабченку
Максим Калашников Максим Калашников: Крот истории - за стеной... Мировой кризис на подходе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss