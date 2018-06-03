При Путине школьников стало на 21 процент меньше, а студентов - на 40%

Численность школьников в России за последние 17 лет снизилась на 21,7%. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования за 2017 год, размещенном в субботу на сайте кабмина.

"За последние 17 лет (с 2000-го по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%, - говорится в документе. - "Демографическая яма" с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования".

В докладе отмечается, что "прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн человек)".

***

Надо ли тут что-то особо комментировать или просто констатировать полный провал правительства в области демографической политики?

За последние 17 лет - это как раз эпоха Путина. Напомню, что у нас никакого независимого от президента правительства нет - фактически он его назначает, он им и руководит. Те более, что и пришел он в президентское кресло с должности премьера, и после второго срока возглавлял кабмин.

И вот на эти годы пришлось как раз необычайное нефтяное изобилие, в смысле изобилие денег. И как их потратили?

А вот как - по числу миллиардеров наша страна уступает лишь Соединенным Штатам. Но вот уже миллионеров (в долларовом выражении) у нас всего 100 тысяч, тогда как в США - 11 миллионов! Про бедных и не говорим - и так ясно, что богатство в нашей стране имеется, но вот распределено оно крайне неравномерно.

Ну вот и смотрите - не хотят бабы рожать при Путине! Потому что те школьники, которых теперь меньше на 21 процент, все родились уже при Путине. А студенты, которых стало меньше аж на 40 процентов, родились чуть раньше, но всю жизнь прожили тоже в путинскую эпоху.

Вы понимаете, что значит сокращение на 20 процентов числа призывников? А что такое дефицит в 40 процентов людей с высшим образованием?

Это катастрофа, граждане!

Анатолий Баранов