Читаю сегодня новости и кровавый туман застилает пылающий взор, жарким потом я обливаюсь и дрожью члены все охвачены. Один так точно. Ну, готовы выслушать страшную весть?! Тогда уберите детей от экрана телевизора, заприте двери и окна, отключите телефоны, спустите воду в унитазе и дрожите от ужаса: «Обозреватель «Эха Москвы» Матвей Ганапольский и журналист Евгений Киселев оказались…»

Нет, не могу выговорить этот леденящий текст, пойду лучше выпью триста капель эфирной валерьянки или чего-нибудь ещё… Так вот оказывается обозреватель «Эха Москвы» Матвей Ганапольский и журналист Евгений Киселев оказались в списке потенциальных жертв, который спецслужбы получили Украины по делу Бабченко. Короче, их жизнь под угрозой. Ужас, даже не верится!

Но как не поверить, если об этом в эфире «Эха Москвы» рассказал лично М.Ганапольский, а ему об этом под подписку о неразглашении сообщили в СБ Украины. Теперь тов. Ганапольский будет под охраной и за ним, как за певичкой в фильме «Телохранитель», будет ходить здоровенный мужик в темных очках. А что, это реально круто!

Если честно, я плохо представляю, зачем кому-то убивать Ганапольского, этот ходячий и говорящий на чудовищной мове анекдот, да и Киселев в роли кровавой жертвы политических репрессий смотрится как-то неубедительно. Не тот масштаб. Тогда бы уж включили в списочек и главного редактора «Эха», зря что ли он сегодня целый день пиарил эту новость.

Хотя я понимаю, обидно. Пашешь как проклятый, пашешь, а заказывают какого-то Бабченко! Да кто он такой, чтобы ему одному такую всемирную славу, а нам, значит, шиш. Не выйдет, мы тоже хотим, чтобы комиссары в пыльных членах чего-то там над нами бы молча склонились, когда все мы как один умрем в борьбе за это самое…

Впрочем, нет ничего нового под солнцем, и все это сильно напомнило мне ситуацию 2011-2012 годов, о чем я тогда много писал. Помните, как в те годы вдруг стало модно быть оппозиционером, и на баррикады отпихивая друг друга полезли писатели, поэты, звезды юмора, эстрады, журналисты всех сортов, гламур и бомонд самых изысканных ароматов и даже члены государственной думы, сенаторы, губернаторы, да кто только - аж в глазах рябило!.. А кончилось, как у нас обычно, пшиком. Зато все красиво засветились и повысили свою политическую капитализацию.

Есть тут и еще один резон, эдакое снижение трагизма ситуации заведомым анекдотом. Убить Бабченко - это понятно, а вот убить Ганапольского – это даже не убить пересмешника, это как испортить воздух на струнном концерте. В общем, и кюхельбекерно и тошно… Да просто тошно.

Впрочем, я человек объективный, и, если что - честно признаю свою ошибку.