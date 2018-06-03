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Московский листок

Дмитрий Потапенко: «тигр» не прыгнул, а бзднул

Опубликовано 03.06.2018 в разделе комментариев 0

Предприниматель Дмитрий Потапенко о высказывании Кудрина насчет того, что «новое» правительство – это тигр перед прыжком.



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