Дмитрий Потапенко: «тигр» не прыгнул, а бзднул Предприниматель Дмитрий Потапенко о высказывании Кудрина насчет того, что «новое» правительство – это тигр перед прыжком.



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