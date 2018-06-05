Немного о "красных дятлах"

Социал-демократы были относительно немногочисленными при царизме, но с высоким профессиональным уровнем. Тогда как сейчас чуть ли ни каждый, недовольный режимом, считает себя левым - но при этом загажен мелкобуржуазным идеализмом до кончиков ногтей. И нынешняя крайность еще хуже.

К примеру, единство «оппозиционеров» существует до момента, пока критикуется путинский режим. Но как только поднимаешь «неудобные» вопросы, в чем были недостатки Советского Союза и как их исправлять, чтобы развиваться дальше – все, «не наш человек». Превратили великое левое движение в тусовку скамеечного уровня у подъезда, когда надо лишь хвалить все советское прошлое и ругать все настоящее. А в чем экономические и классовые причины краха первого советского опыта именно для создания второго, - такой разговор, видать, не комильфо среди «левых» пикейных жилетов.

Взять хотя бы многих авторов этого сайта. Сколько ностальгии, жалоб, нытья, критики. Но читатели интересуются другим и уже давно - А ЧТО ВЗАМЕН?!.. Один Калашников предлагает «патриотический капитализм», с чем можно соглашаться или нет, но хоть что-то. А остальные – ноль. Суета сует. Поэтому, говоря несколько кратко, но верно, любой материал на сайте должен начинаться предложением «Я считаю, что Советский Союз рухнул потому-то, поэтому надо делать то-то». А если такого предложения нет – пустая трата времени.

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К примеру, автор этих строк заходит на местный сайт и читает, что областной депутат-единорос и налоги не платит, да еще игорным бизнесом крутит. Но в том-то и проблема, что многие «левые» в таких случаях начинают лишь ностальгически выть - что, мол, в Советском Союзе порядок был не чета нынешнему, и так далее и тому подобное. Но это и называется «пенсионерским уровнем у скамейки». Потому что, если порядок был – почему все накрылось медным тазом?!.. Уже странно, как минимум. Или опять всемогущие предатели виноваты?!.. Но тогда, выходит, историю делают все же отдельные личности, а не массы. Разумеется, такой подход надо называть идеализмом и оппортунизмом, и никак иначе.

Потому что предатели не с неба берутся, а являются классовым продуктом. Тогда откуда взялся могущественный капиталистический класс, который нарожал столько предателей?!.. Ведь социализм же был уже при Сталине?!.. Получается, что капитализм и социализм развивались одновременно. Что за чертовщина, когда одно противоречит другому?!.. Нет, братцы, это уже не «российская специфика» - а шизофрения. Весь этот бардак называется именно мелкобуржуазным субъективизмом и ничем иным, и пора называть вещи своими именами; поразивший, как инфекция, мозги многочисленных нынешних «левых».

Как бы на кривой кобыле косой угол объехать – вот и вся «идеология» таковых «левых» с незначительными вариациями. Одни вдарились в махровейший субъективизм и индивидуализм, что Сталин наше все. Был Сталин – не было предателей. Умер Сталин –предатели появились из воздуха. А классовая структура общества, массы как творцы истории, объективные производительные силы и производственные отношения – все это пох..н. Материалистический марксизм сменяется идеалистическим вождизмом, уж извините за умные слова. Но иначе не скажешь.

Другие не оставляют в покое «джилавщину». Реанимируют без конца труп «бюрократии как класса»; да так, что Франкенштейн позавидует. Уж сколько сказано-пересказано, что ни бюрократия, ни интеллигенция, ни менеджеры отдельным классом не были и никогда не будут, а буржуазия и пролетариат лишь меняют формы и ареал с развитием НТР – но хоть кол на голове чеши.

Третьи не любят Хрущева до почечных колик. Вот, продал технику колхозам – и наутро наступил капитализм. Кстати, тогда Гагарин полетел в космос уже при капитализме. А тут еще Брежнев со своим хозрасчетом, понимаешь. Поползновение на чистоту религии. Хотя опять же доказано с цифрами на руках тем же Ханиным, что реального хозрасчета в Союзе НЕ БЫЛО! Какой хозрасчет может быть в валовой экономике «по головам» - только вышеупомянутой кривой кобыле и понятно. А для всякого нормального человека в таком случае в Киеве дядька, в огороде бузина.

Вот какие вопросы надо решать в первую очередь настоящим левым, а не толочь воду в ступе в виде бесплодной критики! Да, это тяжело. Да, это нервно. Да, можно потерять некий авторитет как среди ностальгирующих пенсионеров, так и безграмотной молодежи (да и то некоторой). Но зато – пережив трудный период становления – к таким левым потянутся грамотные рабочие. Тогда и начнется подлинный революционный процесс.

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Ворующий областной депутат существует не потому, что милиции нет. Вернее, хорошая милиция будет уже следствием правильного общественного режима. Но нет социалистической демократии как правильного режима – это и причина. Даже можно сказать еще точнее – коль не было социалистической демократии, не было и социализма. Здесь и собака зарыта.

Но все же надо еще раз подчеркнуть, что человеком управляет сознание. Эка невидаль, скажет кто-то. Но приходится открывать Америку опять и снова, потому что большинство россиян не видит заметную разницу между прошлым Советским Союзом и тем, что предлагают нынешние левые. В УПОР НЕ ВИДИТ! А нет подобного сознания – нет и действия.

Ну, ладно, отставим вопросы с тонкостями социалистической экономики. Но надо хотя бы широко рассказывать о полном уничтожении кооптации в будущем советском обществе. Не только по партийной, но и по советской линии. Если фабзавкомы с февраля по январь семнадцатого-восемнадцатого прошлого века показали свое гигантское революционное значение – то сейчас без такой широкой демократии как без рук. И даже если будут лишь советские муниципалитеты с соответствующей собственностью уже сейчас, то есть под оперативным руководством фабзавкомов – то таковая собственность будет гораздо эффективнее местечковых монополистов, и подлинная конкуренция между ними приведет к росту производства, рабочим местам и качеству продукта при нормальных ценах. А также единороссовские муниципальные фильтры полетят к черту, и наши люди будут просачиваться и в губернские веси. Тогда вышеозначенного депутата схватить за яйца будет гораздо легче. Если уж сохранились порядочные прокуроры, которые пытаются открывать дела за подобные темные делишки, то с поддержкой советских муниципалитетов обстановка в губернии изменится тем более. Конечно, никто не говорит, что будет просто – но и начало будет положено.

То есть, надо говорить четко и ясно – были в Союзе такие-то и такие-то недостатки, поэтому было и поражение. Но они будут исправлены так-то и так-то – поэтому будет победа. Тогда и общественное внимание будет огромно. И немудрено. Вот вам диагноз – вот вам лечение. НО ВЕДЬ ЭТОГО НЕТ И В ПОМИНЕ на большинстве «левых» сайтов и газет. Ну, сколько можно – бла-бла-бла, и бла-бла-бла, и бла-бла-бла, какой Путин плохой, а как в Союзе было хорошо. Ну, впустую уже все! Не работает такой подход ни на йоту. Мой знакомый – рабочий до мозга костей - даже прозвал подобных «левых» красными дятлами. Никто не слушает эти секты по большому счету. Но, опять же, стоит попробовать вывести разговор на путь разумной самокритики насчет теории и практики Советского Союза – и пошло-поехало в смысле агент, шпион, диверсант, цэрэушник и прочая тмутотень.

Если все же критика проскакивает, то сразу в панику – а сейчас еще хуже. Ах, вы о брежневском застое – тогда мы о путинском бардаке. Ну, тогда и заканчивай логически и по-мужски, как говорится – что надо возвращаться в буквально прежний Советский Союз. Что сразу замолчал?!.. Чуешь, что народ не поддержит?!.. Тогда извини – сам народ решил, что прошлый застой был все же хуже нынешнего бардака. Тогда надо идти дальше. Но тогда от тебя толку как от козла молока. Только держишь народ в смысле «не пущать» - и ничего более. Держиморда под этаким красным соусом. Ну, или «красный дятел», долбящий об одном и том же – большей разницы нет.

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Речь пойдет об уравниловке для трудового большинства и иждивенчестве для номенклатурного меньшинства, что было медицинским фактом. Речь пойдет о дикости вала, когда многие не могли заработать по-настоящему. Речь пойдет о несусветной дурости советского потребительского рынка или об «остаточном принципе» в социальной сфере; речь пойдет о насквозь фальшивом хозрасчете, когда кредиты списывались или бесконечно передвигались, лишь бы не закрывать неэффективные предприятия. Отсюда и развал Союза. Но тем не менее есть наметки, как все это устранить и построить реальный социализм. А если этого не хотите – так в вас и все дело! Путину можно угождать не только прямо, но и по-нынешнему – бесплодной критикой без альтернативы.

Итого. Никуда вы с подводной лодки не денетесь! Прежнего номенклатурного и полуфеодального кайфа – не будет! Трудно удержаться от напоминания, что социализм – это распределение по труду. Общественные фонды потребления дополняют, а не отменяют этот принцип. А будет распределение по труду – будет и экономическое соревнование. А коль будет соревнование – разумеется, будут проигравшие и выигравшие. Да, социалистическое соревнование отличается от капиталистической конкуренции равными стартовыми условиями; но все равно жесткое экономическое принуждение никуда не исчезает, что и подталкивает к высокой производительности труда. Это к тому, что, если кто-либо хочет попасть в какой-то райский коммунизм здесь и сейчас – такой примитивизм к марксистской классике не имеет никакого отношения. В этом смысле можно говорить если не об оппортунизме, то о глубочайшем инфантилизме, и еще неизвестно, что хуже. Только так и можно объяснить столь низкий уровень нынешних «левых».

Итого и еще раз – ЧТО ВЗАМЕН?.. А вот и выходит, смотря по многолетнему опыту сайта: или «патриотический капитализм» - или копыловский социализм безо всякой ложной скромности. Детали можно уточнить, но пора выбирать. Ничего другого на горизонте так и не появилось. Вот об этом и надо говорить в целом и общем. А долдонить одно и то же, какой Путин плохой – да ему на подобных «дятлов» начхать.