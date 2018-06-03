Израиль в очередной раз отбомбился по объектам "Хамас" в секторе Газа

Самолеты Армии обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесли удары сразу по 10 принадлежащим движению "Хамас" целям в секторе Газа в ответ на субботние ракетные обстрелы. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении, распространенном израильскими военными.

"Несколько минут назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по 10 террористическим целям "Хамас" в трех военных лагерях в секторе Газа. Среди целей - две мастерские по производству оружия и склад боеприпасов "Хамаса", а также военная база", - заявил представитель армии.

Военные подчеркнули, что удары были нанесены в ответ на запуск ракет, а "а также другую террористическую деятельность, осуществляемую по указке движения "Хамас", включая "попытки нанесения ущерба инфраструктуре безопасности и поджоги израильской территории".

Как сообщалось ранее, в субботу вечером из сектора Газа по Израилю были выпущены две ракеты. Одна из них была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол", вторая упала внутри палестинского приморского анклава. Позднее система ПВО перехватила еще одну ракету.

В общей сложности за последнюю неделю по Израилю было выпущено более сотни ракет и снарядов, несколько израильских военных получили ранения. ВВС Израиля, в свою очередь, нанесли удары по военно-морской базе "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла "Хамаса", а также по еще десятку объектов боевиков.

Напомним, новый виток эскалации на границе Израиля и сектора Газа начался в связи с открытием посольства США в Иерусалиме 14 мая. В этот день несколько десятков палестинцев погибли и сотни получили ранения в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа. Палестинцы обвинили армию Израиля в применении боевого оружия для подавления мирной акции протеста. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой.

В последующие дни израильские военные регулярно наносили удары по военным целям движения "Хамас". Кроме того, 27 мая Минобороны Израиля сообщило о начале возведения нового морского барьера вдоль границы с сектором Газа.

"Флотилия раненых" попыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа

Военно-морские силы Израиля остановили днем 29 мая продвижение нескольких лодок так называемой флотилии раненых, которая пыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа.

"Палестинский информационный центр" и агентство Safa сообщают, что израильтяне открыли предупредительный огонь и заставили "флотилию" остановиться.

На борту судов "флотилии", по данным палестинских СМИ, находились около 30 человек, в их числе несколько пострадавших во время недавних столкновений на границе в рамках "Марша возвращения", студенты заграничных вузов и онкологические больные, передает NEWSru Israel. Между тем в Израиле подозревают, что под видом студентов и больных во флотилии могли скрываться активисты военизированных исламских группировок.

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