Ещё не отмывшийся от маннергеймовщины Мединский будет в культуре служить избирателям Путина

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что его ведомство не намерено оказывать государственную поддержку антироссийски настроенным авторам, и это вовсе не цензура, а "воля избирателей". Такое мнение чиновник высказал на встрече с гостями фестиваля "Красная площадь" в субботу, 2 июня.

"Цензурой мы не занимаемся и не планируем, цензура у нас запрещена конституцией, но вопрос в другом - какие произведения получают господдержку? Я всегда говорю о том, что заниматься культурным мазохизмом - оказывать господдержку тем идеям, тем авторам, тем проектам, которые работают против нашей страны, - мы не будем. К цензуре это отношения не имеет", - цитирует Мединского ТАСС.

Глава Минкультуры отдельно подчеркнул, что "есть воля избирателей", которая "очень четко на последних выборах была сформулирована". "Президент назначает правительство, чтобы эта воля избирателей воплощалась в жизнь. Мы реализуем то, что хотят люди", - отметил он.

- У меня парочка вопросов, - встревает редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - к бессменному, столь дорогому Путину министру. Мемориальная доска Маннергейма, которую министр с таким вдохновением и апломбом открывал не столь давно в Ленинграде - это тоже "что хотят люди"? Стела революционных мыслителей в Александровском саду, превращённая в триумф Дома Романовых (к 400-летию реванш) - этого тоже хотели москвичи и граждане РФ, проводились какие-то опросы, исследования? И даже фильм про 28 героев-панфиловцев, снятый весьма субъективно и местами антиисторично питерским монархистом - это разве то, чего так ждали по этой теме граждане страны, ныне куце называемой РФ? У меня пока всё (остальное прозвучало в диалоге ещё в 2009-м - с тех пор мало что изменилось в культурной политике). Как можно одновременно финансировать фильм о подвиге советского народа и открывать мемориал, посвящённый его, советского народа, Красной армии, большевиков и СССР откровенному врагу?!

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