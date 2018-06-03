Лукашенко высказал о приватизации Победы то, о чём так давно думают большевики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего посещения Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» рассказал про «исторический сепаратизм», который, по его словам, проявляется в России в отношении победы в Великой Отечественной войне.

«В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему.

Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу.

Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Белоруссия — это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», — сказал глава государства.

От редакции: Не могу не согласиться с тов. Лукашенко по данному конкретному вопросу. Впрочем, мы-то об этом говорим давно и упорно, из года в год: Великая Победа приватизирована ничтожествами, воцарившимися на горбу того самого народа, который, по идее, и победил немецкий фашизм - советского народа! Но извините, а какое отношение к советскому народу имеет откровенно антисоветская власть нефтегазовых миллиардеров, сидящая в Кремле в лице Путина/Медведева уже несколько сроков? Никакого отношения не имеет - если не сказать, что отношение это сугубо паразитическое. Они и этот праздник сумели "конвертировать" в свой рейтинг и "Бессмертный полк" повернули как моссовку для Путина, а значит силовигархии - в пользу того самого класса-паразита, который в РФ царствует.

Недавно мы с женой и ребёнком были в минском музее Великой отечественной войны. Над ним - флаг СССР, который и над Рейхстагом был водружён. Тут вопросов нет. А вот к этим знаменосцам (смотрите ниже) - вопросов очень много. Проследите за формой и флагами.

Вот - позорнейшая страница затянувшейся истории Путинской России. Открывают в Ленинграде мемориальную доску человеку, под чьим командованием именно в Великой Отечественной войне финская армия воевала против СССР, в союзе с гитлеровской Германией. Обратите внимание на форму бравого гусара, равняющегося на пособника тех сил, что расстреливали из артиллерии, с самолётов и в упор его предков...

А вот - Москва, 2018, недавний парад 9 мая на Красной площади.

Всем известно, и даже дикторы во время парада подчёркивали, что государственный флаг Российской Федерации, триколор - несли ПЕРЕД знаменем Победы. Хорошо известно, что триколор в Великой Отечественной - "воевал" против Красной Армии как символ РОА, "России без большевиков". Гитлер и Геббельс умело били по пролетарскому интернационализму СССР - русским национализмом, и прочей ивано-ильинОвщиной, которую так любит Путин и его беляцкие наушники от культурки. Неужели это не провокация, точно такая же, как и с открытием доски Маннергейма в Ленинграде, который пережил артиллерийские обстрелы со стороны Финляндии (хоть до этого и была ценой тяжёлой войны 1939-го года отодвинута граница)?

Конечно же, провокация. Путинская Россия чётко показывает приоритеты "национальных интересов" (правящего класса) над интенациональной исторической сутью Великой Победы и её знамени. Не заметил этого только слепой.

То есть это даже хуже тихой аполитичной приватизации - как ранее поступили с социалистической собственностью те, кто нынче царствует в России под триколором, - они поступают и с Победой. Трубопроводы, месторождения газа и нефти, которые исторически, как и Победа, принадлежат всему советскому народу, - они, силовигархи, на глазах всего мира приватизируют - нагло, демонстративно превращают в "национальную гордость", то есть в достояние одной лишь России. У которой даже вопреки настроениям масс есть и будет, пока её не скинет революция, миллиардерская правящая верхушка, историческая наследница власовцев и колчаковцев, но никак не большевиков.

Кстати, что это там за флажок с курицами романовскими справа, такой подозрительно красный и неумстный - и где серп и молот, которых Белоруссия не стесняется, а вот РФ путинская боится пуще чёрта?

Не специалист я по геральдике "Новой России" - но что-то на Знамя Победы он тоже не похож, очередной провокационный реставраторско-монархический флажок.

Ни тот, ни другой флаг в Великой Отечественной на стороне победителей, то есть на стороне Советского народа, о котором верно сказал батько - замечены не были. Но православно-монархиствующим кремлядям они дороже Победы, конечно.

А гусары-то несут его всё те же, что и Маннергейму отдавали честь в Ленинграде...

Что это за элитная часть такая - президентский полк, может, или у нас зваелись какие-то новые войсковые подразделения для исторических провокаций-ревизий-реконструкций?! Далеко ли эти гусары-власовцы ушагали в переиначивании Победы по кремлёвскому стандарту - от пресловутых бандеровцев, которые валят и оскверняют памятники Жукову, Кирпоносу, Ковпаку, Чапаеву и другим военачальникам Красной армии на территории Украины?

Есть к чему придраться и над чем задуматься.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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