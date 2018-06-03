Полудохлый российский авиастрой грозится возродить производство "Русланов"

Россия рассматривает вопрос возобновления производства тяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил командующий российской военно-транспортной авиацией Владимир Бенедиктов. «Такой вопрос регулярно рассматривается, вопрос открытый… Пока окончательного решения, насколько мне известно, нет. Но вопрос не снят», — сказал Бенедиктов.

По его словам, судно нельзя назвать украинской разработкой, так как КБ Антонова базировалось в Киеве. Он отметил, что над созданием самолета работала вся советская авиастроительная промышленность.

Ан-124 «Руслан» — транспортный тяжелый дальний самолет проектирования конструкторского бюро им. О.К. Антонова. Считается самым крупным в мире серийным грузовым самолетом. Производился на заводе «Авиастар» в Ульяновске, однако серийный выпуск не осуществляется с 2004 года.

В апреле текущего года стало известно, что Россия прекратила предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный поражён:

- Когда ещё услышишь и в каком контексте такую сенсацию - Путинская Россия предоставляла своему откровенному противнику транспортные самолёты, и ещё такого уровня! Чего не подалеешь для того, чтоб границы РФ обкладывали всё плотнее и плотнее. Кстати, НАТО планирует создать новое резервное подразделение на случай "нападения России". В рамках этой инициативы уже действующие силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) предполагается увеличить на 30 тысяч человек. Возможность увеличения резерва планируется обсудить на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе 7-8 июня, пишет Die Welt. Затем лидеры государств альянса должны принять соответствующую политическую декларацию на встрече в середине июля... А вот когда чинуши форумлировку "вопрос не снят" едва ли не командой для полумёртвого авиастроения - это, знаете ли, сильно отличается от конкретики планов НАТО. Жалкая "оборонка", как и возглавляемая кассетодЕлом ОАК, не справятся с такой задачей, это ясно и сейчас - уничтожен и Саратовский авиазавод, и прочие... Но поболтать на эту тему путриотизм - да, может...