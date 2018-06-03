Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нет на карте сырьевой империи Ленинграда, нет и почтения к имени города-героя в Алма-Ате...

Опубликовано 03.06.2018 автором Вадим Борейко в разделе комментариев 0

казахстан вов вандализм ленинград
Нет на карте сырьевой империи Ленинграда, нет и почтения к имени города-героя в Алма-Ате...

Снимки с ободранными пилонами городов-героев на мемориале Славы у Вечного огня в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев мне прислал сегодня полковник Сергей Пашевич. Это происходит не в первый раз.В прошлом году я писал о подобном инциденте дважды. 17 декабря выступил на Ratel.kz со статьей «Акимат заменит деревянные звёзды на бронзовые до Нового года». Вот ее текст:

«15 декабря 2017 года на Ratel.kz была опубликована статья «Деревянная память акима Байбека», в которой я рассказал о безобразиях, которые уже несколько лет творятся на мемориале Славы в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. 

Свадебные компании устраивали там пьянки, используя пилоны городов-героев под столики. Постамент у Вечного огня превратился в прогулочную зону, место для селфи и обогрева в студеную зимнюю пору.

А после того, как в 2016-м с территории мемориала убрали стационарный пост полиции, в 2017 году накануне Дня города вандалы содрали с обелисков городов-героев бронзовые звезды и другие металлические элементы – орденские планки и буквы надписей. И они были заменены на деревянные.

В воскресенье, 17 декабря, Тимур Базарбаев Timur Bazarbayev), руководитель пресс-службы Алматинского городского акимата и пресс-секретарь акима Бауыржана Байбека, прислал мне сообщение. Вот его текст:

«По информации акимата Медеуского района, на территории парка неоднократно имели факты вандализма и кражи бронзовых надписей. Последний факт кражи бронзовых надписей был зафиксирован в октябре и в начале декабря текущего года. Установлены временные деревянные макеты, так как работа переливания бронзы требует длительного времени. Акиматом Медеуского района в целях предотвращения подобных случаев и сохранности памятников истории в текущем году установлены 9 камер видеонаблюдения на территории парка. На сегодняшний день украденные элементы подготовлены и будут заменены после подключения к пульту управления УВД Медеуского района г. Алматы. Планируемый срок - до конца декабря текущего года».

Однако в его ответе нет ни слова о возвращении на территорию мемориала стационарного полицейского пункта. Ведь видеокамеры, будь их даже не девять, а девяносто девять, не смогут приструнить хулиганов, вандалов и просто невоспитанных посетителей парка. А Медеуское РУВД по каждому случаю высылать наряд вряд ли станет.

Поэтому Ratel.kz не считает тему наведения порядка в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев закрытой. Мы продолжим отслеживать ситуацию на мемориале. И обязательно удостоверимся, успеет ли акимат Медеуского района заменить деревянные звезды на бронзовые до Нового года».

Деревянные звезды на бронзовые до праздников заменить успели. Но больше ничего не сделали. И вот результат.

Сергей Пашевич так прокомментировал ситуацию:

- После инцидента в прошлом году вандалы не были найдены, стационарный полицейский пункт не появился. Ничего не изменилось. Поэтому новый акт вандализма закономерен. И такие акты будут продолжаться, если не принять крутые меры.

На снимках: пилоны городов-героев по состоянию на 2 июня.

Материалы по теме:

Декоммунизация везде: Казахстан не отстаёт от РФ и Украины

В Иркутске инициативная группа борется за снос памятника Колчаку

Неонацисты осквернили в Полтаве свою собственную скорбящую мать

Лукашенко высказал о приватизации Победы то, о чём так давно думают большевики

Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото)



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К показательному убийству в Туапсе
К показательному убийству в Туапсе
02.06.2018
Дмитрий Потапенко: &#171;тигр&#187; не прыгнул, а бзднул
Дмитрий Потапенко: «тигр» не прыгнул, а ...
03.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Британия грозит 140 лучшим людям Путинской России ревизией капитализма (персональной) (0)
Нет на карте сырьевой империи Ленинграда, нет и почтения к имени города-героя в Алма-Ате... (0)
Полудохлый российский авиастрой грозится возродить производство "Русланов" (2)
Лукашенко высказал о приватизации Победы то, о чём так давно думают большевики (14)
Ещё не отмывшийся от маннергеймовщины Мединский будет в культуре служить избирателям Путина (2)
Израиль в очередной раз отбомбился по объектам "Хамас" в секторе Газа (0)
Вышел вoздух, как из любoй лoшади, надутoй цыганoм через сoлoминку в задницу (19)
Дмитрий Потапенко: «тигр» не прыгнул, а бзднул (1)
Пашешь как проклятый, пашешь, а заказывают какого-то Бабченко! (7)
При Путине школьников стало на 21 процент меньше, а студентов - на 40% (55)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: from Russia with love
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Европейские пустые надежды и конец глобализации
Максим Калашников Максим Калашников: От АПН Северо-Запад: хроники развитого маразма
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто наносит вред русскому народу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss