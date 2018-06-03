Нет на карте сырьевой империи Ленинграда, нет и почтения к имени города-героя в Алма-Ате...

Снимки с ободранными пилонами городов-героев на мемориале Славы у Вечного огня в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев мне прислал сегодня полковник Сергей Пашевич. Это происходит не в первый раз.В прошлом году я писал о подобном инциденте дважды. 17 декабря выступил на Ratel.kz со статьей «Акимат заменит деревянные звёзды на бронзовые до Нового года». Вот ее текст:

«15 декабря 2017 года на Ratel.kz была опубликована статья «Деревянная память акима Байбека», в которой я рассказал о безобразиях, которые уже несколько лет творятся на мемориале Славы в алматинском парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Свадебные компании устраивали там пьянки, используя пилоны городов-героев под столики. Постамент у Вечного огня превратился в прогулочную зону, место для селфи и обогрева в студеную зимнюю пору.

А после того, как в 2016-м с территории мемориала убрали стационарный пост полиции, в 2017 году накануне Дня города вандалы содрали с обелисков городов-героев бронзовые звезды и другие металлические элементы – орденские планки и буквы надписей. И они были заменены на деревянные.

В воскресенье, 17 декабря, Тимур Базарбаев Timur Bazarbayev), руководитель пресс-службы Алматинского городского акимата и пресс-секретарь акима Бауыржана Байбека, прислал мне сообщение. Вот его текст:

«По информации акимата Медеуского района, на территории парка неоднократно имели факты вандализма и кражи бронзовых надписей. Последний факт кражи бронзовых надписей был зафиксирован в октябре и в начале декабря текущего года. Установлены временные деревянные макеты, так как работа переливания бронзы требует длительного времени. Акиматом Медеуского района в целях предотвращения подобных случаев и сохранности памятников истории в текущем году установлены 9 камер видеонаблюдения на территории парка. На сегодняшний день украденные элементы подготовлены и будут заменены после подключения к пульту управления УВД Медеуского района г. Алматы. Планируемый срок - до конца декабря текущего года».

Однако в его ответе нет ни слова о возвращении на территорию мемориала стационарного полицейского пункта. Ведь видеокамеры, будь их даже не девять, а девяносто девять, не смогут приструнить хулиганов, вандалов и просто невоспитанных посетителей парка. А Медеуское РУВД по каждому случаю высылать наряд вряд ли станет.

Поэтому Ratel.kz не считает тему наведения порядка в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев закрытой. Мы продолжим отслеживать ситуацию на мемориале. И обязательно удостоверимся, успеет ли акимат Медеуского района заменить деревянные звезды на бронзовые до Нового года».

Деревянные звезды на бронзовые до праздников заменить успели. Но больше ничего не сделали. И вот результат.

Сергей Пашевич так прокомментировал ситуацию:

- После инцидента в прошлом году вандалы не были найдены, стационарный полицейский пункт не появился. Ничего не изменилось. Поэтому новый акт вандализма закономерен. И такие акты будут продолжаться, если не принять крутые меры.

На снимках: пилоны городов-героев по состоянию на 2 июня.

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