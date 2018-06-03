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Московский листок

Британия грозит 140 лучшим людям Путинской России ревизией капитализма (персональной)

Опубликовано 03.06.2018 в разделе комментариев 0

сырьевая империя санкции олигархат англия
Британия грозит 140 лучшим людям Путинской России ревизией капитализма (персональной)

Национальное криминальное агентство Великобритании занимается расследованием источников благосостояния 120-140 россиян и людей, чьи активы связаны с РФ или ее выходцами, пишет в воскресенье газета The Times. "Мы нацелены на борьбу с коррумпированными элитами и нелегальным благосостоянием. Мы не определяем объекты (расследования - ИФ), исходя из их национальности", - заявил глава департамента по кибермошенничеству и экономическим преступлениями агентства Дональд Тун.

Он отметил, что в настоящее время его сотрудники проверяют от 120 до 140 человек, имущество которых имеет так называемое "неясное происхождение". Однако, пишет The Times, по данным источника в правительстве, знакомого с ходом расследования, "значительное число этих людей - россияне, либо связаны с россиянами". "Нападение в Солсбери ускорило нашу работу с нелегальными финансами коррумпированных элит, - говорит источник издания, - поэтому объем работы, которой мы занимаемся в отношении коррумпированных россиян, по определению вырос".

В апреле, как сообщала газета The Sunday Times, премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания рассматривает различные меры в отношении "незаконных финансов" россиян в стране.

Еще ранее, в конце марта, по данным BBC, финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, в том числе отмывание денег, программа получила название "Российская коррупция в Британии". Как утверждает Transparency International, на данные которой опираются депутаты, имущество на 4,4 млрд фунтов стерлингов ($6,2 млрд) в Великобритании было приобретено на средства "подозрительного происхождения". Часть этой суммы - купленная россиянами британская недвижимость стоимостью около 880 млн фунтов.

Напомним, как скоро лучшие люди сырьевой путинской империи - стали разбегаться по другим отечествам, едва на них наложили санкции. Не только одиозный Абрамович, финансировавший как минимум одну избирательную кампанию Путина, но и тихий Ананьев.

Бывший совладелец "Промсвязьбанка" (ПСБ) Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России, пишет в четверг газета "Ведомости". В число этих активов входят девелоперская группа ПСН, типография "Экстра-М" и агрохолдинг "Белая птица".

Ананьев, покинувший Россию в декабре 2017 года и обосновавшийся на Кипре, нанял специалистов, поставив им задачу либо продать оставшиеся у него в России активы, либо контролируемо их обанкротить.

Портфель группы ПСН составляет 3 млн квадратных метров. Среди ее ключевых проектов - жилые комплексы Sreda на Рязанском проспекте, "Полянка, 44" на Большой Полянке, квартал "Правда" на одноименной улице.

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