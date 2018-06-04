"Почему высшие силы и патриарх Кирилл плохо помогают МЧС?"

Главе МЧС России

генерал-лейтенанту Е.Н.Зиничеву

Уважаемый Евгений Николаевич!

22 сентября 2016 г. при тушении пожара на складе пластмассовых безделушек в Москве на Амурской улице заживо сгорели 8 спасателей МЧС (подробности Вам доложат).

Прошло почти два года. Суда над виновниками их гибели не было. Никто не арестован и, похоже, вообще не понес никакой ответственности.

Это побуждает журналистское сообщество обратиться теперь уже к Вам. Тогда 29 сентября мы, что называется, по горящим следам направили Открытое письмо Вашему предшественнику министру В.Пучкову «Почему жизнь пожарного стоит 1 млн. руб., а олимпийская медаль 12?» (http://forum-msk.org/material/kompromat/12299256.html).

В нем, в частности, спрашивали: «После этого потрясшего всех ЧП прошла неделя, но до сих пор общественности неизвестно, кто владелец (или совладельцы) сгоревшего склада? Почему-то их имена упорно не называются и объяснений с них ни одно СМИ не потребовало. Такое ощущение, что их попросту уводят от ответственности».

Как оказалось, на чувства г-на Пучкова бить было бесполезно. Он отфутболил наше письмо в свое управление по Москве. Его начальник И.Денисов индифферентно отписал редакции, что расследованием занимаются те, кому положено.

Эта «спихотехника» многих наталкивала на мысль о коррумпированности высшего руководства МЧС и его московского управления.

Первой высказала эту версию столичная газета, сообщив, что сгоревший склад «Виктория» принадлежит ингушскому «овощному королю» Осканову. А тот входит в торговый клан владельца «РуссНефти» долларового миллиардера М.Гуцериева. А потому, дескать, они «занесут», кому надо в МЧС и Следком, и дело займут. Похоже, именно по этому сценарию все и пошло.

Накануне печальной годовщины в сентябре 2017 г. я по просьбам коллег направил г-ну Пучкову новый запрос. Просил сообщить, к каким все-таки выводам за год пришли следователи? Кого арестовали, кому и какой присудили срок?

И просто убийственно равнодушный ответ прислал зам.начальника пожарной службы московского управления С.Желтов.

«По факту пожара Следственным комитетом Российской федерации возбуждено уголовной дело, в рамках которого будет дана соответствующая правовая оценка всем обстоятельствам данного происшествия».

Но это же возмутительно! Значит, ужасная смерть отличных ребят этому, с позволения сказать, «пожарнику» была совершенно безразлична! Он даже телефонную трубочку не соизволил поднять, чтобы поинтересоваться: как там уголовное дело против убийц наших огнеборцев?

В этой связи, уважаемый Евгений Николаевич, просим Вас вникнуть в суть этой трагедии. И проинформировать граждан страны, жителей Москвы и личного состава МЧС об исходе уголовного дела в отношении ее виновников. Это нужно не мертвым - это нужно живым.

И еще одна несуразица. 5 июля 2017-го г-н Пучков и патриарх Кирилл подписали соглашение о сотрудничестве МЧС и РПЦ. (http://www.patriarchia.ru/db/text/4949134.html)

Как пояснил СМИ г-н Пучков, «этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в реализации комплекса задач по профилактике и предупреждению чрезвычайных ситуаций».

Разве это не чепуха? Как могут священники с кадилами предупреждать пожарища, наводнения, прочие природные катастрофы и катаклизмы? Вы-то сами верите, что их можно предотвращать обрызгиванием с вертолета святой водичкой и обмахиванием иконами?

Даже беглый анализ текста «договорчика» позволял сделать однозначный вывод о нарушении конституционного принципа отделения религиозных организаций от нашего светского государства (ст. 14 Конституции).

И второе. Кроме «духовного окормления» личного состава МЧС патриарх Кирилл ничего не обещал, взамен же получал очень много. Если приглядеться, этот «пакт» на деле означал перекачку госсредств министерства в структуры РПЦ.

Вот почему 7 июля 2017 г. журналистское сообщество выступило с публикацией: «Бизнес-договор МЧС с РПЦ должен быть отменен как антиконституционный» (http://otchizna.su/society/12413).

А в августе пришла большая беда. В Волгоградской и Ростовской областях случились гигантские пожарища с человеческими жертвами, сгорели сотни жилых домов. Ущерб огромен.

Сразу возник вопрос: кто виноват? Виновных не оказалось. Руководство МЧС понадеялось на Отца небесного. С него, значит, и спрос. Это он прошляпил.

О причинах пожарища в кемеровской «Зимней вишне» с гибелью 60 человек и виновниках разговор отдельный. До суда будем считать, что это опять недоработка Всевышнего.

В этой связи, Евгений Николаевич, просим посмотреть на «финансовый договор» РПЦ с точки зрения его соответствия Конституции страны, экономии бюджета МЧС и практической пользы.

В том, что он финансовый, у нас сомнений нет. Отцы церкви берут деньги за все, причем даже с покойников. С такой же мерой ответственности батюшки освящают перед стартом космические ракеты, которые через одну падают.

Надеемся, наши вопросы не доставят для Вас затруднений, и общество получит, наконец, долгожданные ответы.

С уважением и

наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»