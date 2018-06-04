Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что поездка в Крым представителей императорского дома Романовых — княгини Марии Владимировны и князя Георгия Михайловича — проводились с целью прорекламировать «самопровозглашенных государынь и цесаревичей».

Парламентарий подчеркнула, что «прежде чем восхищаться вояжами <…> неплохо было бы поглубже заглянуть в историю», и понять, кем именно являются потомки великого князя Кирилла Владимировича Романова. Вопрос легитимности использования Марией Владимировной титула великой княгини — предмет спора с другими потомками Романовых (Объединение членов семьи Романовых), принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича-младшего.

Поклонская напомнила, что «пока преданный всеми последний Российский Император Николай II находился под арестом», его двоюродный брат, чьими наследниками являются Мария Владимировна и Георгий Михайлович, «с красным бантом заявился к Михаилу Родзянко, чтобы присягнуть революции».

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Для начала напомним, что Россия уже больше 100 лет республика, и никаких великих и невеликих кнзей здесь быть в принципе не может. Более тго, напяливание на себя княжеских титулов является прямым преступлением против республиканского строя, и просто удивительно, как это за столько лет ползучей реставрации монархии не принял закона о защите республики.

Во вторых, совершенно непонятно восхищение депутата и генерала прокурорской службы Поклонской личностью последнего русского монарха - и такая неприязнь к красному банту, пусть и на груди великого князя. Краснй бант - символ республики, установившейся в России после революции, и современное россиское государство является правопреемником СССР, а вовсе не империи Романовых. И госпожа Поклонская тоже наследует свою должность не от фрейлин императорского двора, а от той самой революционной Думы, от Родзянко в конце концов.

Так что в том, что великий князь признал революцию, нет ничего зазорного. Гораздо хуже, что его сын рассекал не с красным бантом, а в эсэсовском мундире. Вот это действительно позор несмываемый, стремиться вернуться на трон в обозе завоевателей.

А теперь вот по Крымскому мосту на хреновой отечественной машинке... Может на хромой козе стоило попытаться?..

А.Б.