Трёхгорка. Как мотивировать пожарных?

Как мы уже писали, 15 мая 2018 года жильцы общежитий Трёхгорки (Трёхгорный вал 2 с.1 и 4 к. 1) коллективно посетили главное управления МЧС России по г. Москве и потребовали встречи с руководством. В подкрепление требований в приемной были развернуты плакаты «МЧС + Трёхгорка = коррупция».

Отметим, что визит принёс определенные результаты. В настоящий момент господам коммерсантам, объявившим себя собственниками общежития, пришлось приступить к демонтажу самовольно установленных дверей и перекрытий. Данные конструкции облегчали коммерческую эксплуатацию общежитий Трёхгорки, создавали сложности для жильцов, и главное, в случае пожара, существенно затруднили бы эвакуацию.

Естественно, перед тем как прийти с плакатами, жильцы Трёхгорки неоднократно обращались к пожарным в обычном официальном порядке. Пользы эти обращения не приносили.