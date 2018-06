Петицию коммунистов в защиту Курил блокируют как "дремучее охранительство"? япония интернет силовигархия курилы На нашем сайте www.kpss.org была размещена ссылка на петицию в защиту Курил. Собственно, она размещена и сейчас, но со вчерашнего вечера её… не видно. Мы пытались заходить с разных IP-адресов, но результат один и тот же. Возможно, откуда-то ссылку можно увидеть, но пока такого места найти не удалось. Пытались заходить в разных браузерах – опять-таки белое пятно. И лишь Internet Explorer в придачу выдаёт следующую информацию: «Error 1006 Ray ID: 4248c8642ee19cea • 2018-06-02 09:09:43 UTC Access denied What happened? The owner of this website (www.change.org) has banned your IP address». Для тех, кто не знает английского, переведу: «Ошибка 1006 [идентификатор] Доступ запрещён Что случилось? Владелец этого сайта (www.change.org) запретил ваш IP-адрес». Www.change.org - это и есть сайт, на котором размещена петиция. Мы сразу обратились к их службе поддержки, которая категорически отрицала, что они каким-то образом блокировали нашу петицию, и обещала разобраться с этим делом. Посмотрим, что это даст. Но в любом случае похоже, что наша петиция кому-то сильно не понравилась. Кому – судите сами, ниже я привожу её полный текст (не пугайтесь, петиция очень короткая). Президенту России В.В.Путину Председателю Государственной Думы РФ В.В.Володину В последнее время в российской и зарубежной прессе появляются многочисленные статьи, посвященные так называемому «курильскому вопросу». Утверждается, что российская сторона готова пойти на компромисс, включающий в себя передачу Японии в той или иной форме Малой Курильской гряды или даже всех Южных Курил. В то же время, судя по имеющимся данным, в том числе по многочисленным опросам общественного мнения, российская общественность подавляющим большинством отвергает возможность передачи Японии какой-либо части российской территории. В условиях патриотического подъема, вызванного присоединением Крыма, любой компромисс с Японией, связанный с передачей в любой форме той или иной части российской территории, неизбежно вызовет негативную реакцию населения. Кроме того, как справедливо отмечал президент Путин, пересмотр итогов Второй мировой войны (каким, несомненно, явилась бы передача Японии Южных Курил) чреват непредсказуемыми внешнеполитическими осложнениями. Наконец, острова, на которые претендует Япония, и сами по себе имеют огромную экономическую и военно-стратегическую ценность. В связи с этим мы призываем: 1. Не подписывать и не ратифицировать каких-либо документов, связанных с передачей Японии в какой бы то ни было форме любой части территории Курильских островов, в том числе Малой Курильской гряды. 2. Денонсировать п. 2 ст. 9 Совместной Декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 г., предусматривающий передачу Японии после заключения мирного договора Малой Курильской гряды («островов Хабомаи и острова Сикотан»). Для справки уточню, что петиция размещена от моего имени как сопредседателя Всероссийского комитета защиты Курил и первого секретаря ЦК КПСС. Ну, и в заключение обычная просьба. Просим всех патриотов поддержать эту петицию (нынешняя блокировка показывает, что она уже начала работать). Иными словами - подписать её и как можно шире ознакомить с ней наших сограждан. Россия велика, но лишней земли у нас нет. Материал по теме: Почему в Германии затыкают рот ФОРУМу.мск и покрывают убийц?



