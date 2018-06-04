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Московский листок

Сергею Рожкову перед убийством поступали угрозы от туапсинских полицаев

Опубликовано 04.06.2018 автором в разделе комментариев 0

криминал беспредел сми туапсе
Сергею Рожкову перед убийством поступали угрозы от туапсинских полицаев

Обстановка в Туапсе после убийства журналиста, коммуниста и гражданина Сергея Рожкова – тревожная. Мы находимся на постоянной связи с адвокатом, которая взялась вести это тяжёлое и ответственное дело. Всё это кадры Лагеря Че, пришла пора не учебных сборов, а профессиональной работы для «чегеварят» нулевых годов…

Итак, вот что на данный момент известно.

Во-первых, «замять» это дело местным правоохранителям уже не удалось, и это маленькая победа левого движения на данном скорбном, по сути, но важном отрезке времени. Списать на сердечную недостаточность (Сергей действительно был инвалидом, но на тот момент ни на что в этом плане не жаловался) или просто на несчастный случай то, что не где-нибудь, а именно в злосчастном ОВД на улице Мира был найден мёртвым Сергей с проломленной переносицей – уже не удастся. Есть показания его бабушки, и они чётко свидетельствуют о насильственной смерти.

Во-вторых: кто мог находиться в ОВД в столь поздний час кроме самих сотрудников полиции? Вопрос опять к правоохранителям. Да и возможно ли какое-либо рукоприкладство в «цитадели правопорядка», которое не контролируется самими полицейскими?

Напомним, по мнению бабушки Сергея, Азаровой Ларисы Андреевны, смерть внука наступила в результате насилия со стороны тех, кто находился в ночь с 5 на 6 апреля 2018 года непосредственно рядом с Сергеем.

Очевидно, тут не обойтись без служебного расследования. Но никакой информации о таковом у нас пока нет.

Теперь – обо всём, что предшествовало убийству (это пока наша гипотеза, но не только наша – и на правах гипотезы мы о ней говорим, её развиваем). В чём обвиняли Сергея и почему он оказался в зловещем ОВД. В данном учреждении Сергей Рожков 5 апреля находился по причине возбуждения уголовного дела, в котором он обвинялся в незаконном проникновении в чужое жилище и попытке (!) изнасилования (при условии, что в последнее время Рожков Сергей страдал мочекаменной болезнью, о чем есть подтверждение в медицинских документах), а также в угрозе убийства. Стоит отметить, что других «доказательств», кроме показаний соседей по участку (у которых с Сергеем были напряженные отношения по бытовым вопросам, какие обычно бывают у соседей по дачным участкам), нет. То есть и для давних «друзей» Сергея в ОВД никаких иных показаний не существовало – а вот повод свести старые счёты ещё какой подходящий появился (ведь по их версии в 2008-м году он, словно каратист высшей квалификации, один наносил удары, будучи в наручниках, шести сотрудникам ОВД…)

Отмечу, что каких-то особых боевых качеств Сергей ни в одном лагере Че – именно в плане боевых искусств, - никогда не демонстрировал. Хотя соответствующие занятия и проводились у нас ежегодно, там больше работал инструктором товарищ Котовский из Барнаула. А в других лагерях СКМ, например, в подмосковном в те годы – и товарищ Анатолий Баранов не раз проводил занятия по самбо. То есть самообороне многие в СКМ, ЛФ и дружественных организациях были обучены – но как раз не Сергей, и он никогда не бравировал этим. Таким образом у нас есть все основания полагать на основе собственного опыта общения с Сергеем, что и первоначальные показания, которые дали для того, чтоб Сергея посадить «по делу о референдуме» - были простым коллективным, «корпоративным» оговором довольно-таки слабого в физическом плане человека.

Вроде бы к последнему эпизоду это и не имеет отношения – но отношения с ОВД и каким-то там бессменными кадрами у него  были давними, это тоже важно. Ведь именно их показания стали решающими при отправке его в колонию.

А вот что сообщает товарищ Тарадин, активист подмосковный, немного отошедший от политических дел по причине занятости наукой в последние годы – но человеческие отношения, вплоть до визитов, он поддерживал со многими товарищами по «движухе», стабильно:

- Знал Серёгу лично. Безобиднее и добродушнее человека, как он, надо ещё поискать в наше время. Серёга мне звонил в конце зимы и говорил, что его грозятся убить, и поступают постоянные угрозы со стороны правоохранительных органов. Тогда я не придал этому значения. Зря...

Об этих угрозах мы слышали и ранее – в лагерях Че, когда проводили акции солидарности с нашим политзаключённым, писали петиции и даже проводили пикеты в Краснодаре и Туапсе. Не даром же в 2009-м «органы» откровенно «пасли» лагерь, заваливались в него в пьяном состоянии, проводили ряд провокаций, в результате которых сами однажды свалились в «девятке» с серпантина близ Черкесской Щели… Краснодарский край вообще в этом плане (полицайский беспредел) чемпион – не случайно же «Кущёвка» обнаружилась именно здесь, а стала она возможна только при сращении правоохранителей с криминалом. Допустить здесь, что не братки, финансирующие своих друзей из «общака» не слишком щедро, а крупный, олигархический капитал через определённых контактёров контролировал общественную и особенно правозащитную обстановку в Туапсе – проще простого. На этом и строится в нашем журналистском расследовании линия обвинения. И никакие немецкие провайдеры, никакие лондонские юристики «Еврохима» нас не собьют со следа.

Возможно, это была «инициатива на местах», никак не связанная с бизнес-интересами Андрея Мельниченко – среди гипотез всегда должна быть и «Н нулевая» (то есть отрицание основной гипотезы) – но учитывая предыдущий опыт общения Сергея с ОВД, эта гипотеза менее вероятна. ТБТ работает в Туапсе ударными темпами с 2010-го (с тех же пор Туапсе стал краевым лидером по онкозаболеваниям), и полагать, что связи у местных чинуш и правоохранителей с капиталом как-то изменились – нет оснований.

А писать мы будем всё, что нам становится известно – чтоб и в Швейцарии еврохимическому манагеру-миллионеру Страшнову стало страшно. Другому не обучены. Лагерь Че – обязывает. (Кстати, флаг, что справа - своей рукой рисовал, маркером, в боевых нулевых)



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