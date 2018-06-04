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Московский листок

Уровень дорог между Парагваем и Мозамбиком

Опубликовано 04.06.2018 в разделе комментариев 2

украина война киев майдан
Уровень дорог между Парагваем и Мозамбиком

Составлен список стран с самыми худшими и лучшими дорогами в мире по версии Индекса глобальной конкурентоспособности 2017-2018. В перечень попали 137 стран мира. Качество дорог оценивалось по шкале от одного до семи, при этом ни одно из государств не набрало высший балл.

Самые худшие дороги оказались в Мавритании, которая получила два балла ровно. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити, набравшие по 2,1 балла. Четвертое и пятое места у Мадагаскара и Гвинеи соответственно, дороги обеих стран оценили в 2,2 балла. Далее следуют Йемен (2,3 балла), Парагвай (2,4 балла), Украина (2,4 балла), Мозамбик (2,5 балла) и Молдавия (2,5 балла).

Лучшими в рейтинге признаны Объединенные Арабские Эмираты (6,4 балла), Сингапур (6,3 балла), Швейцария (6,3 балла), Гонконг (6,2 балла), Нидерланды (6,1 балла), Япония (6,1 балла), Франция (шесть баллов), Португалия (шесть баллов), Австрия (шесть баллов), а также США (5,7 балла).

***

Россия также попала в список и оказалась на 114 месте с 2,9 балла - особо гордиться нечем. Но Украина между Парагваем и Мозамбиком - это, конечно, глобальный успех. Да и Молдавия не намного ушла вперед - на 0,1 балла.

Вот это и называется "европейский выбор"? Ждать, пока придут европейские хозяева и построят дороги, теплые сортиры и "МакДональдсы"?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ййй написал 04.06.2018 08:50
> Впрочем, процесс уже пошел. Начали строить
> и ремонтировать.
_
Неужели до 2018-го на Украине дорог совсем не ремонтировали? :D
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(без названия)
все верно!! написал 04.06.2018 08:44
Правильно Запад пинает Порошенко и его банду! Вместо воровства надо заниматься страной, хотя бы строить дороги. Впрочем, процесс уже пошел. Начали строить и ремонтировать.
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