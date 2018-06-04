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Московский листок

Радикальный ислам прирастает Сибирью, такова цена "победы в Сирии"

Опубликовано 04.06.2018 в разделе комментариев 1

фэсбы игил сибирь
Радикальный ислам прирастает Сибирью, такова цена "победы в Сирии"

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске 11 человек из религиозной ячейки, члены которой имели связи с международными террористическими организациями и проводили вербовку боевиков для террористов в Сирии и Афганистане. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

"Пресечена деятельность религиозной ячейки, ориентированной на идеологию одной из террористических структур, члены которой осуществляли пропаганду терроризма на территории региона. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской Республики, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок", - сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, лидер ячейки общался по телефону с членами террористических организаций, вербовал соотечественников, работающих в Красноярском крае, и оказывал помощь в их переправке на подконтрольные международным террористам территории.

Задержанные также вели пропаганду терроризма с использованием видеороликов одного из исламских религиозных проповедников в местах общественного питания и проживания.

При обысках у подозреваемых обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература. В отношении двоих организаторов возбуждены уголовные дела по различным частям статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

От редакции: Смущает более всего то, как далеко, если всё это правда, простёрла щупальца свои исламистская гидра - ведь, согласитесь, что тут считать "победой в Сирии"? То, что именно там уничтожены боевики или же то, что на территории РФ в итоге органы, недостаточно порой для этого вооружённые, получили "десятки Сирий" (по аналогии с выражением Че Гевары - "сотни Вьетнамов")? Даже на Ямале (!), на полуострове, казалось бы, максимально далёком от исламизма и исторически и чисто по-советски (ведь он осваивался, и газ с нефтью там были обнаружены только в советские годы, в 1960-х) - обнаружен был недавно очередной "спящий ИГИЛ"... То, что фэсбы постоянно рапортуют о раскрытии ячеек - неисколько не успокаивает, а пугает рядовых граждан, ведь они понимают, что запросто однажды станут заложниками при очередной спецоперации, а границ такой терроризм не знает, как и пощады, и убежать от него, имея загранпаспорт и гражданство другой страны, как этому учат олигархи, мало кто сможет... Сирия вот признала недавно Абхазию и Южную Осетию - а вот игиловщину и её реванш на территории РФ она не спешит признавать...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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Результат геноцида основной массы населения
Сидоров написал 04.06.2018 10:37
Основное население методично вырождается, вымирает и замещается выходцами из "братской" средней азии.
В Сибири кроме них уже во всю действуют китайские землячества, сплошь уже с русскими паспортами и с навыками разведывательно-диверсионной работы.
Случаев, когда и те, и другие оказывают сопротивление, вплоть до вооруженного, русским полицаям уже предостаточно.
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