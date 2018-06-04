В 2018 году бюджет недополучит 43 млрд рублей дивидендов госкомпаний

Федеральный бюджет в 2018 году недополучит 43,2 млрд руб. дивидендов госкомпаний из-за разницы в их оценке, сообщает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты за подписью ее нового руководителя Алексея Кудрина.

В поправках, внесенных в Государственную думу 29 мая, предусматривалось сокращение поступления дивидендов в бюджет в 2018 году на 34% - с 379,9 млрд рублей до 250,7 млрд. Однако в СП подсчитали, что сумма будет еще меньше - 207,3 млрд рублей. По мнению аудиторов, поправки в закон о бюджете не учитывают уточненный прогноз Росимущества от 7 мая по поступлениям дивидендов.

"Результаты анализа, проведенного Счетной палатой в период исполнения федерального бюджета 2017 г., показали, что прогнозы Росимущества в части поступления дивидендных платежей являются более реалистичными, чем прогнозы минфина", - отмечают аудиторы.

Правительство до сих пор не урегулировало вопрос «установления единого обязательного норматива перечисления дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли общества, определенной по МСФО», подчеркивают аудиторы. «Существуют риски принятия по ряду обществ правительством Российской Федерации в 2018 году решений, предусматривающих направление на выплату дивидендов по нормативу менее 50% чистой прибыли общества, определенной по данным финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО», — предполагают авторы отчета.

Так, например, «Зарубежнефть» и Международный аэропорт Шереметьево рассчитали свой прогноз по дивидендам исходя из направления на выплату только 25% чистой прибыли по МСФО, отмечает Счетная палата. При этом «Аэрофлот», ВТБ, РЖД и системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС) вообще не представили прогноз.

Крупнейшими плательщиками дивидендов в бюджет в предыдущие годы традиционно были «Газпром», «Транснефть» и «Роснефтегаз» (владелец 50% плюс одна акция «Роснефти»).

В мае стало известно, что директива правительства представителям государства в совете директоров «Газпрома» не содержит требования по выплате дивидендов за 2017 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО, компания выплатит дивиденды в два раза меньше того объема, который Минфин заложил в бюджет (190 млрд руб. вместо 380 млрд руб.).

Минфин не первый год добивается от госкомпаний выполнения норматива о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, но безуспешно — всегда находятся исключения.

В 2017 году федеральный бюджет недополучил от госкомпаний 207,5 млрд руб. Некоторые компании добились исключений из норм выплат, которые учитывались при составлении бюджета. Например, «Газпром» отдал акционерам 20% чистой прибыли по МСФО, а «Роснефтегаз» вообще не заплатил дивидендов по итогам 2016 года

В 2016 году «Газпром» также не выполнил норму 50%: компания выплатила 187 млрд руб. дивидендов, что составило примерно 24% прибыли по МСФО. А «Роснефтегазу» правительство в 2016 году разрешило вычесть из прибыли доходы от переоценки депозитов из-за ослабевшего рубля и заплатить в бюджет только 24% от чистой прибыли за 2015 год по РСБУ.