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Московский листок

Политзаключённый Мурат Тунгишбаев противится экстрадиции в Казахстан, как может

Опубликовано 04.06.2018 в разделе комментариев 0

казахстан репрессии правозащита
Политзаключённый Мурат Тунгишбаев противится экстрадиции в Казахстан, как может

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

28 мая в Бишкеке была отклонена апелляция Мурата Тунгишбаева на прежнее решение суда о его экстрадиции в Казахстан по уголовному делу, возбужденному в Алматы по инициативе КНБ. В зале суда для журналистов Мурат Тунгишбаев назвал свой арест и экстрадицию политически мотивированным действием.

По словам адвоката Мурата Тунгишбаева Нурбекв Токтакуновв данный вердикт неправомерен и был заранее заготовлен. Решение суда о выдаче казахстанской стороне было принято несмотря на то, что оно нарушает само киргизское законодательство, так как в Уголовном Кодексе страны нет даже аналога данной статьи, примененной к Мурату.

Близкая статья, грозящая обвиняемому двухлетним сроком, вообще не предусматривает арест до решения суда. Несмотря на это, Мурат Тунгишбаев был арестован в своей квартире в Бишкеке 10 мая, где еще был произведен и обыск. На данный момент КНБ обвиняет этого блогера и активиста в информационном содействии запрещенной "экстремистской организации" "Демократический Выбор Казахстана" (ДВК).

Сам Мурат Тунгишбаев не отрицает, что помогал ДВК, но в данной организации не состоял. Тем более, его арест и решение о выдаче произошло несмотря на то, что он еще в марте подал заявление о получении политического убежища в Кыргызстане, а также перенес операцию на глазе и нуждался в дальнейшей госпитализации.

Уже после оглашения решения суда об отклонении апелляции, Мурат Тунгишбаев распространил обращение в различные правозащитные и правительственный организации с просьбой содействовать тому, чтобы его не выдали властям Казахстана. В заключении на своей странице в фейсбуке он написал следующее:

«Обращаюсь ко всем международным, кыргызстанским и казахстанским организациям с просьбой поддержать меня. Мне необходима срочная операция, чтобы спасти зрение. Выражаю благодарность тем, кто поддерживает меня и тех, кто пришёл на судебный процесс».

 

Несмотря на то, что у нас разные взгляды и политические позиции, мы выступали и выступаем против преследования оппонентов назарбаевского режима вне зависимости от партийной принадлежности.

Арест и выдача кыргызскими властями Мурата Тунгишбаева является позорным пятном и содействием диктатуре, которая только недавно пыталась в кольце транспортной блокады задушить эту гордую республику.

Мы солидарны с Муратом Тунгишбаевым, требуем его немедленного освобождения и предоставления политического убежища!

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