Ростовский суд вернул вдове Цапка особняк и Porsche

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону снял арест с имущества главаря банды "Цапков" Сергея Цапка, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, представляющего интересы потерпевших.

"Суд удовлетворил требование Анжелы-Марии Цапок в части снятия ареста с особняка и автомашины Porsche Panamera Turbo, а также выделил в отдельное производство вопрос о снятии ареста с $6 млн - этот вопрос будет рассмотрен позже", - сказал адвокат.

По его словам, на деньги и имущество в 2010 году был наложен арест для обеспечения исков потерпевших от банды Цапков. Под арест попали банковский счет, автомобиль Porsche Panamera и дом в Ростове-на-Дону. Решением суда пострадавшим обязаны выплатить компенсацию в размере более 270 млн рублей. Но из-за судебного разбирательства, в котором Анжела-Мария Цапок оспорила законность ареста, процесс по выплате компенсаций для потерпевших приостановлен, не выплачено примерно 150 млн рублей. "Сейчас снятие ареста влечет невозможность компенсировать вред, так как не будет ресурсов, позволяющих это сделать", - пояснил адвокат.

По его данным в 2016 году вдова главаря банды Сергея Цапка Анжела-Мария обратилась в ростовский суд с просьбой снять арест с банковского счета на 6 миллионов долларов, особняка и автомобиля Porsche Panamera, утверждая, что деньги и имущество принадлежит ей.

Информацию об удовлетворении требований Цапок о снятии ареста агентству подтвердили в суде.