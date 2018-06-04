Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ростовский суд вернул вдове Цапка особняк и Porsche

Опубликовано 04.06.2018 в разделе комментариев 0

Ростовский суд вернул вдове Цапка особняк и Porsche

Железнодорожный суд Ростова-на-Дону снял арест с имущества главаря банды "Цапков" Сергея Цапка, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката, представляющего интересы потерпевших.

"Суд удовлетворил требование Анжелы-Марии Цапок в части снятия ареста с особняка и автомашины Porsche Panamera Turbo, а также выделил в отдельное производство вопрос о снятии ареста с $6 млн - этот вопрос будет рассмотрен позже", - сказал адвокат.

По его словам, на деньги и имущество в 2010 году был наложен арест для обеспечения исков потерпевших от банды Цапков. Под арест попали банковский счет, автомобиль Porsche Panamera и дом в Ростове-на-Дону. Решением суда пострадавшим обязаны выплатить компенсацию в размере более 270 млн рублей. Но из-за судебного разбирательства, в котором Анжела-Мария Цапок оспорила законность ареста, процесс по выплате компенсаций для потерпевших приостановлен, не выплачено примерно 150 млн рублей. "Сейчас снятие ареста влечет невозможность компенсировать вред, так как не будет ресурсов, позволяющих это сделать", - пояснил адвокат.

По его данным в 2016 году вдова главаря банды Сергея Цапка Анжела-Мария обратилась в ростовский суд с просьбой снять арест с банковского счета на 6 миллионов долларов, особняка и автомобиля Porsche Panamera, утверждая, что деньги и имущество принадлежит ей.

Информацию об удовлетворении требований Цапок о снятии ареста агентству подтвердили в суде.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К показательному убийству в Туапсе
К показательному убийству в Туапсе
02.06.2018
Дмитрий Потапенко: &#171;тигр&#187; не прыгнул, а бзднул
Дмитрий Потапенко: «тигр» не прыгнул, а ...
03.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Российские дороги оказались хуже гондурасских и таджикских (0)
Ростовский суд вернул вдове Цапка особняк и Porsche (0)
В 2018 году бюджет недополучит 43 млрд рублей дивидендов госкомпаний (0)
Политзаключённый Мурат Тунгишбаев противится экстрадиции в Казахстан, как может (0)
Радикальный ислам прирастает Сибирью, такова цена "победы в Сирии" (2)
Уровень дорог между Парагваем и Мозамбиком (8)
Трёхгорка. Как мотивировать пожарных? (0)
Сергею Рожкову перед убийством поступали угрозы от туапсинских полицаев (3)
Петицию коммунистов в защиту Южных Курил блокируют как "дремучее охранительство"? (3)
Даже Поклонская возмутилась визитом "великих князей" (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Фундаментальные изменения
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: К вопросу об убийстве Рожкова - желателен перепост
Максим Калашников Максим Калашников: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
Максим Калашников Максим Калашников: О духоскрепности и от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: А был ли списoчег??.... - oтветила на вoпрoсы "Свoбoднoй прессы"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss