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Московский листок

Российские дороги оказались хуже гондурасских и таджикских

Опубликовано 04.06.2018 в разделе комментариев 0

Российские дороги оказались хуже гондурасских и таджикских

Россия заняла 114-е место из 137 в рейтинге качества дорог. Об этом свидетельствуют данные Индекса глобальной конкурентоспособности за 2017−2018 годы. Худшими признаны дороги Мавритании, которая получила два балла из семи возможных. За ней следуют Демократическая Республика Конго и Гаити (по 2,1 балла), Мадагаскар и Гвинея (по 2,2 балла).

Лучшими оказались дороги в Объединенных Арабских Эмиратов (6,4 балла), Сингапуре (6,3), Швейцарии (6,3), Гонконг (6,2), Нидерланды (6,1), Япония (6,1), Франция (6), Португалия (6), Австрия (6) и США (5,7). Германия заняла 15-е место с 5,5 балла.

Россия в этом году набрала 2,9 балла, как Бенин и Казахстан. Лучше, чем в России, дороги, оказались в Колумбии (3.0), Монголии (3,1), Гондурасе (3,8) и Таджикистане (4,1).

 



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