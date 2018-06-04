Сырьевую империю могут выгнать из Интерпола за преследование Браудера

Члены парламента Великобритании попросили главу МВД страны Саджида Джавида вмешаться в "злоупотребление" Россией Интерполом для преследования "известного критика Владимира Путина", основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Министра призвали посодействовать в приостановлении доступа Москвы к базе данных международной организации уголовной полиции, сообщает газета The Telegraph.

К Джавиду обратилась парламентская межпартийная группа, включающая главу комитета по иностранным делам консерватора Тома Тугендхата, известного своей последовательной критикой политики РФ и лично президента Путина. Ранее именно он заявил, что "семья Путина" почти за 20 лет правления украла у граждан России около трех миллиардов долларов. Политик призывал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй использовать все инструменты для выявления этих богатств.

Парламентарии в письме к главе МВД отметили, что участие России в системе Интерпола позволило ей неоднократно требовать ареста Браудера. Обращение было составлено после того, как Браудер на прошлой неделе был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России. Позже стало известно, что основателя фонда Hermitage Capital отпустили на свободу, поскольку ордер на его арест не был действующим. Примечательно, что Браудер приехал в Испанию по запросу испанского суда, чтобы дать показания против россиян, обвиняемых в отмывании денег.

После ареста Браудера министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Москве следует сосредоточиться на привлечении к ответственности виновных в гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Межпартийная группа депутатов британского парламента, принявшая участие в кампании по продвижению в стране аналога "списка Магнитского", теперь призывает Джавида добиваться ограничения доступа России к базам Интерпола.

Парламентарии обратили внимание главы МВД на неоднократные попытки России преследовать Браудера через эту международную организацию. По мнению авторов запроса, Россия продолжает злоупотреблять своими правами в системе Интерпола для поиска неугодных режиму людей. Как считают депутаты, британскому правительству необходимо вмешаться в этот процесс.

Письмо к главе МВД в числе прочих подписали член парламентского комитета по разведке Ричард Беньон, депутат от Лейбористской партии, бывший министр труда Иэн Остини, консерватор, экс-министр международного развития Великобритании Эндрю Митчелл, бывший министр юстиции, член Консервативной партии Джонатан Джаногли, заместитель лидера палаты общин лейборист Крис Брайант, а также британский политик Том Брейк. Все они известны активным продвижением аналога "списка Магнитского".

В статье отмечается, что в докладе Совета Европы в 2017 году попытки России арестовать Браудера по линии Интерпола приводились в качестве примера предполагаемых "злоупотреблений" системой государствами, преследующими "политические цели".

Уильям Браудер - инициатор принятия в США "закона Магнитского", названного в память об умершем в московском СИЗО Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека. Аналог "акта Магнитского" принят в нескольких странах.

От редакции: Сам по себе "акт Магнитского" - пожалуй, первое свидетельство реакции централизованного в США капитала на специфику постсоветских экономических отношений. Силовигархия стала видна в увеличительное стекло, которым вынужден был стать сам Магнитский. Помнится, тогда же классик патриотической мысли, Александр Проханов (уж неизвестно, идейно или платно, или и то и другое) получил прекрасный повод для приступа "государственничества" - именно он обвинял и покойного Магнитского, и Браудера в "шпионаже с целью дискредитации нашей власти". Однако при этом ни Проханов (конечно же), ни кто-либо из представителей этой самой власти не опроверг тех фактов, которые были раскрыты в ходе работы фонда.

Да, фонд Браудера был прикрытием, это не новость в подобных международных отношениях - но внеэкономические и экономические связи-то, "заносы", "откаты" и прочие реалии организации капитализма по-путински никто не опроверг, то есть своей яростью и слиянием с реакционной интеллигенцией власть лишь подтвердила, что Браудер прав. Верно, и он игрок определённой стороны - но проблема буржуйской "вертикали", сформированной глубочайшей коррупцией и даже в результате феодальных тенденций в экономике (ага, это её теперь околопутинские либералы пытаются возвысить в ранг "цифровой" и "экономики доверия"), эта проблема существует прежде всего для самих граждан РФ, и они должны её решать (как аналогичные проблемы решают, порой путём "посадки" самых высших чиновников в Южной Корее и других государствах). Однако не услышав аварийного сигнала "акта Магнитского", ни одна ветвь российской власти не принялась ликвидировать уродства "путиномики" - наоборот, власть консолидировалась (в ответ на очередные санкции) и начала охоту за теми, кто первыми указал на её изъяны. Почему, скажем, расеянская фемида не искала через Интерпол никого из списка "Форбс", никого из тех, кого успешно арестовывали за крупные махинации во Франции или Испании, но вовсе не по запросам из РФ?! Да потому что мафия саму себя не ловит!

Помогать российской чиновной мафии в этом, в избирательном преследовании лишь тех, кто посмел мафию назвать мафией - было бы в высшей степени глупо и нелогично за пределами "сферы влияния" этой мафии, то есть в ЕС, США, Англии и других странах. Однако у ФОРУМа.мск есть зримое доказательство, как олигархический российский капитал умеет рулить целыми институциями за границами РФ (в Германии) с помощью расеянского кривосудия. "Акт Рожкова", конечно, по данному поводу никто и нигде не сформирует, но как доказательство не просто рецидивов, но и победоносного шествия выявленных Мганитским и Браудером уродств "путиномики" - сама история гибели Сергея Рожкова подходит, увы, идеально. "Ничему не научились, никого не простили" силовигархи, олигархи и их сторожевые псы.

Д.Ч.

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