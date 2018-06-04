В Казахстане готовятся провокации в отношении правозащитницы Семёновой

Не смотря на все заявления общественности о пытках и требованиях государства принять меры по пресечению пыток и расследованию фактов пыток и жестокого, унижающего всё человеческое, обращения, в исправительных учреждениях Департамента уголовно-исполнительной системы Восточно-Казахстанской области пытки не только не прекращаются, но наоборот набирают обороты.

Так, в учреждении ОВ -156\15 на лечении находился осужденный Ефремов Виктор Юрьевич, который неоднократно обращался с заявлениями о пытках в госорганы и к правозащитникам, в частности к Елене Семеновой. Недавно в СМИ описывался случай недопуска правозащитника Е.Семеновой в учреждение УИС ВКО к своему подзащитному Ефремову В.Ю., которого вместо встречи с защитником, экстренно этапировали в учреждение Усть-Каменногорска, под личный надзор начальника ДУИС Восточно-Казахстанской области Молдажанова.

В учреждении Усть-Каменногорска над Ефремовым продолжились издевательства и пытки; его подвешивали на наручниках с целью заставить написать заявление на правозащитника Елену Семёнову, о том, что именно она подговаривает его и всех остальных осужденных, писать заявления и жалобы по фактам пыток, жестокого обращения и злоупотреблений со стороны сотрудников учреждений ДУИС ВКО. От осужденного требовали сделать письменное заявление о том, что он отказывается от своих претензий и что целью Семеновой является дезорганизация работы учреждений и дестабилизация в учреждениях ДУИС ВКО. Ефремов отказался.

После чего его несколько дней пытали и 27 мая, ничего не добившись от Ефремова, его опять этапировали в учреждение ОВ 156/15 учреждение-больницу в системе МВД. У Ефремова имеются телесные повреждения, следы от наручников, синяки, гематомы на лице, на голове, на животе, на ногах. Так же, в учреждении подверглись новым пыткам осужденные Байзаков, Мещеряков, Суамбаев, Лебедев. Всех их 23 числа во время так называемой инвентаризации подвергли пыткам, со слов осужденных их топили и избивали активисты.

На той процедуре присутствовал сам начальник ДУИС Молдажанов.

По всей видимости, готовится провокация против правозащитника Елены Семеновой, о чем ей ранее уже сообщали осужденные и советовали не ходить одной без сопровождающих (охраны), так как ей угрожает опасность.

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