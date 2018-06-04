Шестнадцать ответных ударов Путина: США не получат больше куски социалистической собственности!

Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении США и иных недружественных иностранных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия. Они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

Так, из текста закона было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Перечень возможных мер противодействия сокращен. Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.

Компаниям США или иных недружественных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

Кроме того, правительство будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

Правительство сможет вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других стран-недоброжелателей.

Вместе с тем, меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования.

Документ принят Госдумой 22 мая и одобрен Совфедом 30 мая. Ожидается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Ранее в МИД РФ заявили, что всего под американскими санкциями находятся 245 российских граждан и 439 юридических лиц.

- Слушайте, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ну это действительно курам на смех: я понимаю там ещё, когда Роснефть отдавала Ротшильдам (ВР) пакет акций, далёкий от контрольного, и Путин дружественно иронизировал во Владивостоке на эту тему (мол, Роснефть давно уже не госкорпорация, и это вам, господа, наш знак - приватизация продолжается!), я понимаю, когда и Катару со Швейцарией 19,5% процентов акций всё той же Роснефти, классической госсобственности перепало, но вот когда грозный и великий Путин считает запрет на участие в приватизации госсобственности адекватной ответной мерой на то, как США ворочают лапой внутри экономики РФ, словно проктолог, как Дерипаску ставят буквально в коленно-локтевую позицию, а другой его друг и "кошелёк" Абрамович бежит в ужасе от английских санкций и расследований в Израиль... А Путин им в ответ что? А Путин им больше не даст приватизровать то, что проклятые большевики и ненавистный ему Ленин с его "атомной бомбой замедленного действия" создавали на святой русской земле 70 лет! Всё, господа, это круче "Комеди-клаба", это готовый мем. Это даже словом "позор" как-то не назовёшь - это ещё смешнее и ничтожнее. "Нас ждёт... успех!" просто какой-то. Это край - это предел либерального миропонимания как такового - ведь для Путина, как и для Кудрина, как и для Ясина "эффективнее работают частные компании" (и не так важно, куда потом они выводят прибыль - важна "эффективность")...

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