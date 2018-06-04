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Московский листок

Правительство Димона "остановило" рост бензоцен: снизило акцизы, сэкономит снова на народе

Опубликовано 04.06.2018 в разделе комментариев 0

нефть либералы бензин олигархат
Правительство Димона "остановило" рост бензоцен: снизило акцизы, сэкономит снова на народе

Глава российского правительства Дмитрий Медведев 4 июня провел совещание с вице-премьерами, посвященное ситуации с ценами на автомобильное топливо в стране. Премьер сообщил подчиненным, что россияне пишут ему в социальных сетях послания, выражая свое недовольство ростом цен на бензин.

"Они [цены] выросли, - цитирует его "Интерфакс". - Люди, конечно, недовольны. Об этом говорят, об этом пишут, обращаются в социальных сетях, в том числе и ко мне". Медведев напомнил, что для корректировки ситуации на топливном рынке РФ власти уже снизили налоговую нагрузку на нефтяную отрасль путем сокращения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо "с тем, чтобы коррекция отразилась на ценах".

"Тем не менее ситуация все равно остается не очень ровной", - добавил премьер-министр.

Дмитрий Козак, назначенный в новом составе кабмина куратором топливно-энергетического комплекса, доложил, что цены на топливном рынке удалось стабилизировать.

"На сегодняшний день цены стабилизировались на розничном рынке, объемы биржевых торгов существенно увеличились на 20% на бензин и на 9% на дизельное топливо, - цитирует его "Интерфакс". - Цены с четверга на бирже упали на 1% в пятницу и в субботу и на 2% по состоянию на сегодняшний день - более чем на 2% по дизельному топливу и на 1,98% на бензин".

Козак также заявил, что при сохранении тренда роста цен на топливо в рознице дополнительный ущерб для бюджета мог составить около 220 млрд рублей в год.

"Дополнительное увеличение цен на бензин - это дополнительная финансовая нагрузка на другие секторы экономики, - пояснил вице-премьер. - В промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и транспорте, если бы сохранился этот тренд по увеличению цен на моторное топливо, это дополнительные расходы этим секторам экономики более чем на 220 млрд рублей в годовом исчислении".

В упомянутых секторах работает 35,6 млн человек, в то время как в добывающих отраслях - 1,6 млн, привел Козак сравнительную статистику. Вместе с тем, по его словам, "необходимо балансировать интересы".

"Не надо доводить ситуацию до того, чтобы производство нефтепродуктов потеряло экономический смысл внутри страны, а с другой стороны, обеспечить интересы других отраслей экономики", - резюмировал Козак.

Бензин и дизтопливо за неделю подорожали почти на рубль за литр

Розничные цены на бензин в период с 28 мая по 1 июня в среднем по России выросли на 93–94 копейки за литр: Аи-92 подорожал до 41,7 рубля, Аи-95 - до 44,53 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные информационно-аналитического центра Thomson Reuters Kortes. Средняя цена дизельного топлива за отчетную неделю выросла на 90 копеек и достигла 44,55 рубля за литр, говорится в сообщении.

В Кремле все вопросы на этот счет переадресовали в кабмин. "Этим занимается правительство, поэтому этот вопрос к правительству, - цитирует РИА "Новости" комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналистам 4 июня. - Там ведется работа".

ЦБ: рост цен на бензин может дать прирост инфляции

Цены на бензин вызывают "особое беспокойство" у Центрального банка России, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 4 июня. Она отметила, что при общем росте цен в 2,4% в апреле бензин вырос на 6,1% в годовом выражении, а в мае уже, по последним данным, - на 11,8%. "Это может дать, по нашей оценке, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции - по нашей оценке, от 0,2 до 0,4 процентного пункта", - цитирует ее "Интерфакс".

"Рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий", - сказала Набиуллина. "В апреле после марта инфляционные ожидания выросли, потому что наши граждане очень относятся чувствительно к этим видам товаров и услуг - ЖКХ, продовольствие, бензин, это все самые чувствительные товары с точки зрения инфляционных ожиданий, - подчеркнула глава ЦБ. - И, конечно, мы будем это принимать во внимание при принятии решений по денежно-кредитной политике".

Главы крупнейших НК страны пообещали не повышать цены на бензин и дизтопливо в обмен на снижение акцизов

30 мая Козак провел экстренное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны по ситуации на рынке нефтепродуктов. В совещании участвовали министр энергетики Александр Новак, представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минфина, руководители нефтяных компаний, в частности Леонид Михельсон ("Новатэк"), Вагит Алекперов ("Лукойл"), Михаил Гуцериев ("Русснефть"), Владимир Богданов ("Сургутнефтегаз"), а также представители "Роснефти", "Газпром нефти", "Славнефти" и "Татнефти".

По итогам этой встречи было объявлено, что представители нефтяных компаний пообещали не повышать цены на бензин и дизтопливо и удерживать текущий уровень розничных цен в ответ на снижении фискальной нагрузки на нефтяную отрасль, причем правительство решило снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно уже с 1 июня, а не с 1 июля, как было запланировано ранее.

От редакции: Даже экономически безграмотным ясно: снижение акцизов на бензин - есть экономия за счёт потребителя, есть снижение поступлений в бюджет от продажи всенародной нефти народу же. Какое ещё правительство на такое способно? Правительство господ, давно считающих нефть своей собственностью, а тех, с кем они там совещаются у Козака и Медведева - вершителями судеб России. И вот эта якобы власть - либезит перед олигархатом, умоляет остановить рост цен (словно духов каких-то буйство), а взамен этого оно, правительство Медведева уже готово залезть в карман дорогих россиян, просто другой рукой: снизятся нефтяные поступления в бюджет от олигархов, сократят "социальные программы" - да и на кого эти программы-то распространять? Вымирает народец-то, ведь даже школьников стало на 21 процент меньше, а студентов - на 40% при "великом" Путине. Ну, а про Димона Тосканского с его "неровной ситуацией" и вовсе сказать нечего - он-то от этого ада с ростом инфляции и цен всегда убежит к своим виноградникам на брега италийские, это мы тут будем друг друга кушать...

Д.Ч.

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