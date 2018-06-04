Украинская "сушка" прошла на бреющем полёте над пляжем в Крыму

Украинский штурмовой самолет Су-25, который экстремально низко пролетел над пляжем возле курорта Кирилловка в Запорожской области, участвовал в военных тренировках и отрабатывал упражнения, сообщает УНН со ссылкой на заявление Вооруженных сил Украины. Ранее пользователи соцсетей опубликовали видеозапись пролета штурмовика в нескольких метрах от пляжа.

По словам представителя пресс-службы Воздушных сил ВСУ Дмитрия Струтинского, в этом районе проходили командно-штабные тренировки противовоздушной обороны государственных военных объектов в случае вооруженной агрессии противника. Также отрабатывались задачи авиации и других видов войск.

"Одной из задач была отработка противодействия воздушным силам условного противника при выполнении на условно ограниченных высотах. Именно это и выполнял самолет Су-25. Он выходил на допустимых законодательством и правилами технических полетов высотах. Угрозы жизни и безопасности людей, находившихся на пляже, он не представлял", - заявил собеседник портала.

Он подчеркнул, что подобные действия выполняют, например, в авиашоу, проходящих за рубежом. "То, что он прошел на низких высотах: у него была скорость, что позволяет это делать. У самолетов есть несколько степеней скорости - на этой разрешено по всем техническим характеристикам, нормам, правилам полета", - заявил Струтинский.

Отметим, что село Кирилловка находится чуть более чем в 40 километрах от крымской косы Арабатская стрелка, отделяющей озеро Сиваш от Азовского моря.

Напомним, 27 апреля ВСУ был открыт огонь по ДНР со стороны н.п. Новотроицкое. Жертвами прицельного артиллерийского обстрела стала супружеская пара – Портненко А.И., 1939 г.р. и Портненко Г.П., 1941 г.р.

В момент обстрела они находились дома. Огонь вёлся по жилому дому, расположенному по адресу: ул. Горная, 59.

Трудно сказать, начало ли это так долго готовившегося в СМИ и на уровне вооружений (со стороны США) наступления ВСУ и неонацистских бандформирований на ДНР и ЛНР или просто такая точечная подготовка к "празднованию" Дня Великой Победы на Украине...

Новости по теме:

В Киеве изготовили гробы для наёмников из ЧВК Вагнера

Полудохлый российский авиастрой грозится возродить производство "Русланов"

Оштрафованная США недавно за моральный урон Сербия не может признать Крым

Антисоветский вандализм на Украине продолжили обстрелы Докучаевска со стороны ВСУ (фото)