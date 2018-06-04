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Московский листок

Двадцать лет за измену родине-мачехе...

Опубликовано 04.06.2018 в разделе комментариев 6

сша фемида госизмена
Двадцать лет за измену родине-мачехе...

В Москве по обвинению в государственной измене арестован некий Виктор Прозоров. Никакие подробности о его личности и сути обвинений не разглашаются из-за "секретности" дела. Лефортовский суд Москвы избрал в отношении Прозорова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июля, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Катерину Краснову. 

Ему предъявлено обвинение по статье 275 ("Госизмена") УК РФ, предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы, сказала собеседница агентства. Краснова добавила, что обвиняемый обжаловал судебное решение о своем аресте, апелляционная жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде 7 июня. 

Подробности дела не разглашаются, поскольку оно маркировано грифом "совершенно секретно", сообщается в публикации. 

Ранее частично признали свою вину двое фигурантов дела о госизмене в пользу США, включая офицера ФСБ 

Это далеко не первое подобное дело в России за последние годы. Так, в начале апреля СМИ сообщили, что бывший сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, Дмитрий Докучаев, занимавший должность оперуполномоченного 2-го отдела оперативного управления, и предприниматель Георгий Фомченков, арестованные в декабре по обвинению в госизмене, подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины. 

Как сообщалось, двое фигурантов признались в передаче сведений зарубежным спецслужбам, но настаивают на том, что не осознавали криминального характера происходящего. Более того, Докучаев и Фомченков заявили, что делились информацией с другими спецслужбами, чтобы помогать бороться с киберпреступностью по всему миру. 

Подписание досудебных соглашений означает, что суд будет проводиться в особом порядке, без исследования доказательств, собранных по делу, а наказание будет более мягкое - не выше 2/3 от максимального срока по ст. 275 УК РФ. 

Также сообщалось, что двое других обвиняемых по этому делу - Сергей Михайлов и Руслан Стоянов - свою вину не признают. В конце прошлого года СМИ писали, что полковник Сергей Михайлов, который до своего ареста по обвинению в госизмене занимал пост начальника 2-го управления ЦИБ ФСБ РФ, передал в Вашингтон информацию о причастности российских властей к хакерским атакам на серверы Демократической партии США.

Браудер или Интерпол?

Напомним, сегодня же в ином разделе, международных отношений, тема госизмены всплывала в контексте отлучения РФ от возможностей Интерпола из-за настойчивого интереса именно к Браудеру. 

Члены парламента Великобритании попросили главу МВД страны Саджида Джавида вмешаться в "злоупотребление" Россией Интерполом для преследования "известного критика Владимира Путина", основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Министра призвали посодействовать в приостановлении доступа Москвы к базе данных международной организации уголовной полиции, сообщает газета The Telegraph.

К Джавиду обратилась парламентская межпартийная группа, включающая главу комитета по иностранным делам консерватора Тома Тугендхата, известного своей последовательной критикой политики РФ и лично президента Путина. Ранее именно он заявил, что "семья Путина" почти за 20 лет правления украла у граждан России около трех миллиардов долларов. Политик призывал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй использовать все инструменты для выявления этих богатств.

Парламентарии в письме к главе МВД отметили, что участие России в системе Интерпола позволило ей неоднократно требовать ареста Браудера. Обращение было составлено после того, как Браудер на прошлой неделе был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России. Позже стало известно, что основателя фонда Hermitage Capital отпустили на свободу, поскольку ордер на его арест не был действующим. Примечательно, что Браудер приехал в Испанию по запросу испанского суда, чтобы дать показания против россиян, обвиняемых в отмывании денег.

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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
правофланговый написал 04.06.2018 21:37
Теперь в каждом еще и Трианонов будут ведеть, совсем уже. Даа помнится Тасс уполномочен заявить , по материалам дела Огородника, как раз вышел на телевизионные экраны СССР в день открытия Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, которую СССР бойкотировал. Похоже после футбола что-то начнется, пиночетовщмна только не столько как Пиночет "марсксистов" вынюхивать сколько "либралов", дойдет до того сосенд А про соседа Б скажет что сосед Б либерал и соседа Б - на стадион по образцу стадиона в Сантьяго после 11 сентября 1973 года...Хотя Пиночет безнесы не отбирал уж что что дааа под ярлыком марксистов замучил и убил многих не являлвшимися марксисатми но безнес не отнимал наоборот - поощрял. А тут только все затягивается.
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Re: Во
Victor написал 04.06.2018 21:29
То то я смотрю: у турок за последние сто лет численность выросла более чем в семь раз. А у белоукрокацапов не изменилась. Надо переходить на турецкую систему.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 04.06.2018 21:17
Victor написал 04.06.2018 20:51
Сажать и давать свидания с подругами. До часа. Ночные.
- - - - - - -
Турки так и делают. У них для этого есть отпуска из тюрем, раз в год.
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Вексельбергу можно
Victor написал 04.06.2018 21:15
От Вексельберга российских солдат по любому не получится. Поэтому у него абсолютное алиби. А у Вас нет.
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(без названия)
г жопинск написал 04.06.2018 21:00
какой за 20 лет 3 млрд баксов,чо считать разучились?Один вексельберг спер млрд ,в швейцарии заныкал ...
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а если вас сажать
Victor написал 04.06.2018 20:51
за контрацепцию. Там состав преступления очевиден: Родине нужны солдаты, а Вы манкируете. Тут не поспоришь. Сажать и давать свидания с подругами. До часа. Ночные. Как получилось подруге забеременеть: генетическая экспертиза с установлением отцовства, и УДО. А нет так нет.
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