Миллиард долларов заблокирован на швейцарских счетах околопутинского олигарха Вексельберга

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах российского миллиардера и владельца группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга. По предварительным данным, олигарх потерял возможность распоряжаться одним миллиардом швейцарских франков (почти один миллиард 17 миллионов долларов). Такую цифру назвал источник Forbes в "Ренове".

Юристы холдинга уже готовят иски против швейцарских банков и их сотрудников, пишет Watson. Но, по мнению экспертов, шансы получить компенсацию убытков в суде невелики.

По данным источника Forbes, заблокированные средства Вексельберга лежат не только на счетах в публичных банках (UBS, Credit Suisse), но также и в частных финансовых структурах (например, в Julius Baer). Счета российского миллиардера мог также заблокировать Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является сам Виктор Вексельберг. Об этом рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus.

Пытаясь вернуть контроль над средствами Вексельберга, юристы "Реновы" могут подать иски не только против самих банков, но и их конкретных сотрудников, ответственных за блокировку. Однако и с американцами, наложившими санкции на Вексельберга, никто ссориться не хочет. "Швейцарские банки находятся в тисках", - добавил источник, близкий к "Ренове".

Формально санкции подразумевали, что операции с попавшими под них компаниями и лицами запрещены американским банкам, однако, видимо, швейцарские банки решили перестраховаться.

Швейцарский закон, скорее всего, находится на стороне клиента банка, то есть Вексельберга. Он даже может выиграть суд, полагает преподаватель кафедры международного права МГУ имени Ломоносова и эксперт по санкциям Сергей Гландин. Однако даже в этом случае швейцарская Фемида вряд ли взыщет с банков значительную компенсацию. "Банки обложатся экспертными заключениями видных экономистов и юристов и смогут доказать суду, что несоблюдение американских санкционных требований чревато для банка огромными штрафами, отключением от долларовой системы и в конечном итоге - выживанием", - пояснил Гландин.

Блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. По данным прессы, в течение нескольких дней ряд банков, включая UBS и Credit Suisse, отказывали российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более миллиарда швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков (JPMorgan, UBS, Credit Suisse и других). После введения санкций в апреле Вексельбергу пришлось досрочно вернуть эти кредиты.

Вексельберг попал под санкции США, введенные 6 апреля в отношении "российских олигархов" и компаний, получающих выгоду от "злонамеренных действий правительства РФ по всему земному шару", как объяснили тогда в американском Минфине. Всего в санкционный список вошли 24 человека и 14 компаний из России.

Попадание под ограничительные меры означает заморозку активов на территории Соединенных Штатов и запрет для американских граждан сотрудничать с фигурантами черного списка.

Европейские банки также должны были прекратить сотрудничество с "Реновой".

В середине мая в Министерстве финансов РФ сообщили, что "Ренова" уже получила в качестве поддержки от государства на фоне введенных санкций средства из "Промсвязьбанка". До этого компания обращалась к правительству за помощью в рефинансировании полученных на Западе кредитов.

После попадания в санкционный список Вексельберг снизил менее чем до 50% свою долю в швейцарском машиностроительном концерне Sulzer - акции выкупили представители концерна. Причиной этого "Ренова" тогда назвала желание "cвести к минимуму препятствия в бизнесе Sulzer". По итогам сделки за компанией Вексельберга тогда остался пакет акций Sulzer в размере 48,83%. До ее заключения доля компании составляла 63,42%. 19 апреля швейцарский концерн оценил одномоментный эффект от санкций США примерно в 10 миллионов франков, передает РБК.

Помимо Вексельберга и его группы "Ренова", под санкции, введенные США в начале апреля, попал ряд других крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. В частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Даже бывший совладелец "Промсвязьбанка" (ПСБ) Дмитрий Ананьев ищет покупателей на свои активы в России, пишет в четверг газета "Ведомости". В число этих активов входят девелоперская группа ПСН, типография "Экстра-М" и агрохолдинг "Белая птица".

Ананьев, покинувший Россию в декабре 2017 года и обосновавшийся на Кипре, нанял специалистов, поставив им задачу либо продать оставшиеся у него в России активы, либо контролируемо их обанкротить.

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