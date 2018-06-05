И это таки "мягкая сталинская мобилизация" по газете "Завтра"?

ПУТИН И ГУРВИЧ ЕДИНЫ?

Касаясь причин разгона цен на бензин внутри страны (https://m-kalashnikov.livejournal.com/3518793.html), мы указали на виновника: Кремль.

***

Рост цен на горючее сейчас, остановить который власть бессильна, объясняется идиотскими действиями самой власти. Она же с 2014 года радикально снизила вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты, увеличив налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), привязанный к мировой цене на нефть. Скажем, пошлина на вывоз тонны бензина из РФ с 360 евро в 2014-м снизилась нынче до 36-ти евро.

То есть, государство тем самым стимулирует выравнивание цен вне РФ и внутри нее, побуждая компании увеличивать цены (так бюджет больше налогов получает) и гнать добытое за рубеж. (Добавьте сюда акцизы на собственного горючее).

То есть, администрация Путина сама и породила маховик для раскрутки цен на горючее. Итак, никакого НДПИ и акцизов на топливо - все это раздувает цены на горючее в стране. А вот на вывоз сырой нефти из страны вводятся огромные таможенные пошлины. Отменяется возврат НДС за вывоз нефти. Не хочешь платить их - глубоко перерабатывай нефть внутри РФ. И превращай ее в готовые товары. Ибо и бензин тоже ты беспошлинно вывозить не сможешь.

Но команда Путина пошла иным путем: вывозные пошлины - вниз, НДПИ - вверх. В итоге, как пишет "Эксперт", нефтеперерабатывающие заводы в стране работают с убытками. Налоги на переработку не снижаются.

Газета "Завтра" несет бред сивой кобылы о том, что ВВП начал "мягкую сталинскую мобилизацию". Да? Правда? Нам очень легко найти лицо этой мобилизации, отнюдь не сталинское. В случае с налоговым маразмом в топливном комплексе это - глава Экономической экспертной группы при Минфине РФ Евсей Гурвич.

Путин в точности делает то, что Гурвич предложил в 2011 году. Это из книги Максима Калашникова "Код Путина". Гурвич и ВШЭ тогда предложили полностью обнулить вывозные пошлины на нефть, но задрать НДПИ. Гурвич тогда заявил о том, что перерабатывать нефть в стране бессмысленно.

***

"В 2011 году, при разработке новой «Стратегии-2020», отличился уже упоминавшийся мною Евсей Гурвич, глава придворной Экономической экспертной группы. Он предложил совершенно отказаться от переработки нефти в Российской Федерации. Процитируем сообщение «Независимой газеты»:

«…Переработка нефти в России экономически бессмысленна и приносит стране колоссальные убытки. Тонна сырой нефти стоит сегодня гораздо больше, чем все продукты перегонки, которые получают из нее российские химики и нефтяники. По экономической логике, нефтепереработку в России нужно немедленно прекратить, предприятия – обанкротить, а потребителей перевести исключительно на импортное топливо. К таким сенсационным выводам пришли специалисты близкой к правительству Экономической экспертной группы (ЭЭГ). По их мнению, правительственная политика налоговых льгот для нефтяников глубоко ошибочна, поскольку не стимулирует нефтяные компании к модернизации, а только субсидирует сохранение отсталых производств за счет бюджета и других налогоплательщиков.

«Суммарная экспортная цена нефтепродуктов, получаемых в России из тонны нефти (не говоря об их внутренней цене), устойчиво ниже, чем экспортная цена этой нефти. Если же учесть еще стоимость дополнительных расходов на переработку, то оказывается, что ее результатом становится уменьшение ренты в среднем примерно на треть от стоимости исходного сырья. Это значит, что с экономической точки зрения переработка нефти в ее нынешнем состоянии приносит стране значительные убытки», – пишет руководитель ЭЭГ Евсей Гурвич. По его данным, использование части природной ренты на субсидирование нефтепереработки создает видимость ее рентабельности и, таким образом, устраняет императив модернизации. «Таким образом, политика субсидирования фактически приводит к консервации глубокого технологического отставания нашей нефтепереработки», – подчеркивает экономист. Установление пониженных ставок экспортных пошлин на нефтепродукты обосновывалось задачей сместить структуру экспорта от первичного сырья к обработанной продукции. Эта мера действительно стимулирует экспорт нефтепродуктов. Однако, как считают в ЭЭГ, сама задача поставлена неверно, поскольку в итоге российская экономика ежегодно теряет примерно 3 % ВВП (что сопоставимо с размером дыры в российском госбюджете. – «НГ»).

«Если бы правительство не использовало налоговых субсидий, то отрасль стояла бы перед выбором: отказаться от нефтепереработки (сэкономив тем самым стране 3 % ВВП) либо повысить ее производительность, что принесло бы экономике еще больший выигрыш. А действующее льготное налогообложение нефтепереработки, напротив, делает модернизацию необязательной», – подчеркивает Гурвич.

Выводы экономистов на первый взгляд кажутся парадоксальными. Однако на самом деле очень многие виды сколько-нибудь сложной деятельности уже являются в России экономически бессмысленными. Так, например, в стране практически свернуто производство говядины: ведь стоимость кормов часто превышает цену производимого мяса. Аналогичная ситуация складывается и в других отраслях, где исходное сырье оказывается дороже производимой продукции. В связи с этим почти любая сложная деятельность «вымывается» из России, где остаются рабочие места либо в сфере добычи ископаемых, либо в сфере обслуживания (водители, официанты, охранники). В связи с этой объективной тенденцией примитивизации экономики забота властей о расширении технического образования кажется странной…» (http:// www.ng.ru/economics/2011-03-30/1_oil.html)

Что бы предложил в данном случае психически нормальный, здравомыслящий человек? Развить в РФ передовую нефтепереработку, дать налоговые каникулы тем, кто ставит в стране предприятия по глубочайшей переработке черного золота, одностадийные заводы. Поднять вывозные пошлины на сырую нефть. Тем самым – создав конкуренцию монстрам-нефтекомпаниям, заставив их всячески развивать перерабатывающие мощности.

Но логика либерала недоступна пониманию нормального человека. У либерала – не просто раздвоенное, а растроенное сознание. Да ваще закрыть нефтеочистительные заводы в стране – и все. Прорывное решение, а главное – простое. Либералы вообще любят «простые решения».

И Гурвич был не одинок. Одновременно с его «гениальным решением» эксперты-либералы из Высшей школы экономики, разрабатывая всю ту же «Стратегию-2020», в 2011-м предложили еще одно: резко повысить цены на топливо внутри РФ и вообще отменить экспортные пошлины на вывоз углеводородов из страны.

«…Авторы новой «Стратегии-2020» предлагают резко поднять внутренние цены на все энергоносители и одновременно отменить на них экспортные пошлины. Такая реформа создаст «ценовые стимулы к модернизации экономики», считают экономисты, идеи которых благосклонно восприняты в Кремле и Белом доме. Представленные вчера расчеты показывают, что отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты приведет к подорожанию бензина на 80 %, дизтоплива – на 60 %, авиакеросина и мазута – на 40 %…» – писал Сергей Куликов из «Независимой газеты». – «Как пояснил в беседе с «НГ» замдиректора «Центра развития» Высшей школы экономики и член экспертной группы по макроэкономике Валерий Миронов, энергоемкость ВВП России сегодня остается недопустимо высокой, а экспортные пошлины субсидируют производителей и позволяют занижать цены на внутреннем рынке. «К тому же нельзя забывать о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), где в любой момент любой из ее членов может выступить с претензией к России, которая поддерживает низкие внутренние цены», – отметил он.

Согласно докладу, цены должны отражать реальную ценность ресурсов, а инновационное и энергосберегающее развитие немыслимо без рыночных цен на внутреннем рынке. К тому же консервация пониженных внутренних цен на углеводороды за новейшую историю России не привела к качественной модернизации и повышению конкурентоспособности отечественной экономики. Более того, нет даже попыток двигаться в этом направлении. Впрочем, такие реформы всегда болезненны и ведут к снижению роста в краткосрочном периоде.

Эксперты макроэкономической группы предлагают свою программу действий. Первое – отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Подсчеты показывают, что вывозная таможенная пошлина на нефть в 2010 году принесла в бюджет 1,672 трлн. руб. (3,8 % ВВП), экспортная пошлина на нефтепродукты – 603,8 млрд. руб. (1,4 % ВВП). Соответственно НДПИ необходимо будет поднять как минимум на 5,2 % ВВП. Но в результате у производителей нефти возникают дополнительные доходы с внешнего рынка – за счет отмены пошлины и с внутреннего – за счет роста внутренних цен. Второе – изъятие у производителей нефти дополнительных доходов через НДПИ, обеспечивая сохранение нормы прибыльности в нефтедобыче. В итоге на внешнем рынке НДПИ закрывает экспортную пошлину, обеспечивая бюджетную нейтральность, на внутреннем рынке НДПИ изымает ресурсную ренту, которая ранее через пониженные цены напрямую шла потребителям. Возникают дополнительные бюджетные доходы. Третий шаг – возникающие дополнительные бюджетные доходы распределяются на текущие социальные нужды – снижение налогов, трансферты и т. д., покрытие текущих расходов бюджетов – развитие социальной сферы, инвестиции в экономику страны – стимулирование инноваций, инвестиции в инфраструктуру, фундаментальную науку, создание финансовых резервов и т. д.

Впрочем, последствия такой реформы выглядят не менее впечатляюще. Рост цен на бензин прогнозируется на 80 %, дизтопливо – 60 %, авиационный керосин – 40 %, топочный мазут – 40 %. Совокупное повышение цены на продукцию отраслей экономики составит 5 % в торгово-посреднических услугах и до 40 % в химии и нефтехимии. Совокупное повышение индекса потребительских цен (ИПЦ) и цен ЖКУ составит 10–20 %. «Последствия социально опасны, поэтому есть несколько стратегических развилок: это ни в коем случае не предлагается делать быстро, минимум – за 10–15 лет», – предупреждают авторы доклада.

Между тем далеко не все отраслевые аналитики готовы согласиться с такими предложениями. «Весь пафос экспертной группы исходит из создания конкурентной среды, – пояснил главный экономист компании BP в России и СНГ Владимир Дребенцов. – Но нужны и институциональные преобразования. К тому же есть и много проблем – один региональный монополизм чего стоит…»

«Предложение сделано в чисто либеральном духе, и возникают вопросы о его эффективности», – отмечает руководитель отдела инвестиционного анализа компании «Универ» Дмитрий Александров. По его словам, в результате реализации предложенных реформ повысится администрирование НДПИ, то есть собирать его государству будет гораздо легче. Но этот шаг может привести к быстрому снижению добычи нефти. «По-моему, особого смысла в такой реформе нет, – отмечает Александров. – Она снизит стимулы к разработке мелких месторождений: зачем на них работать, если НДПИ будет одинаков для всех? В результате необходимо будет каким-то образом варьировать ставку налога на добычу, но в этом случае мы возвращаемся к той же самой ситуации, когда сегодня разработчики просят снизить пошлины на разработку месторождений Восточной Сибири. И какой смысл тогда что-то менять, причем столь радикально?»«(http:// www.ng.ru/economics/2011-04-01/1_benzin.html)

Конечно, все это не прошло. Но ведь либеральные «припутинские» экономисты ВСЕРЬЕЗ сделали эти бредовые, поистине садистские предложения! Они всерьез предложили удушить все производство в стране невероятным ростом цен на топливо! Суть их предложения – отмена вывозных пошлин на нефть и резкое повышение НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых, привязанного к мировой цене на нефть и включенного в цену горючего). А это – не только залповый рост цен на топливо, но и регулярные их скачки вверх с каждым повышением котировок нефти спекулянтами на Лондонской бирже.

Интересно, эти придурки хотя бы читали, что в России – чрезвычайно холодный климат, долгая зима и огромные расстояния? Они одновременно не предложили ввести у нас субтропическую погоду?

И что вы думаете? Путин и не подумал прекратить к чертовой маме государственное финансирование Высшей школы экономики (на хрена нужны такие «экономисты»-изуверы?) и не выгнал пинком Гурвича с поста главы ЭЭГ. Нет, они остались на местах и по-прежнему пишут для «Путин Инк» планы будущего страны..."

***

Так что Кремль и Гурвич едины. Путин уже заявил, что в 2024-м вывозные пошлины на нефть в РФ обнулят.

Это и есть «сталинская мобилизация-2»?

Да Сталин за такое в Магадан отправлял…