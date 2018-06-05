Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А вправду патриарх Кирилл в молодости был агентом КГБ?

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 2

церковь рпц кирилл богатство
А вправду патриарх Кирилл в молодости был агентом КГБ?

Журналистский запрос

директору ФСБ России

А.В.Бортникову

Уважаемый Александр Васильевич! 

Вам, очевидно, хорошо известен международный скандал, который разгорелся в начале марта в Болгарии благодаря патриарху Кириллу.

Тогда президент Болгарии Румен Радев пригласил коллегу президента В.Путина на торжества в честь 140-летия освобождения республики от османского ига. Намечалось широкое празднование знаменательной годовщины подписания Сан-Стефанского мирного договора после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. По нему эта страна как раз и получила государственность.

Полагаем, Владимир Владимирович был занят выборами и потому направил вместо себя предстоятеля РПЦ.

А тот во время беседы с болгарским лидером начал выговаривать ему за «принижение роли России в освобождении Болгарии от турок».

Президент Радев ответил в том смысле, что российская армия-освободительница была многонациональной. В ней бок о бок с русскими сражались румыны и украинцы, белорусы и финны, поляки и латыши и всем нужно быть благодарными. У них это официальная трактовка.

Однако патриарху она не понравилась, и посланник нашего президента перешел к поучениям болгарского руководства, как нужно трактовать историю.

Разгорелся скандал. Причем, масла в огонь подлил вице-премьер Валерий Симеонов. В интервью телеканалу БНТ он, в частности, так отозвался о личности патриарха:

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет. На 14 миллиардов долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов - вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов - второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости.

И еще раз повторил: «Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится» (8 марта, https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

Читалась за этими эскападами явная издевка. Чего, мол, взять с этого «святоши», если он в молодости подрабатывал «стукачом» и «сексотом»?

Конечно, официальные российские СМИ, как могли, микшировали разгоревшийся скандал и нападки болгарского вице-премьера Симеонова, но шила в мешке не утаишь.

Выражения «хитрец», «табачный митрополит», «второразрядный агент советского КГБ», его обвинения в спекуляциях, личной нескромности и алчности широко разошлись по нашей прессе, Рунету, социальным сетям, личным блогам.

Эти инсинуации больно ранили души православных верующих в России и в самой Болгарии, в том числе и мои как начинающего христианина.

Прошло три месяца. Времени достаточно, чтобы кто-нибудь из официальных лиц страны или РПЦ опроверг измышления болгарского вице-премьера Симеонова.

К сожалению, ни сам предстоятель, ни его пресс-секретарь А.Волков, ни глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Легойда не дали отпор на выпады в адрес всеми уважаемого патриарха как «второразрядного агента советского КГБ Михайлова».

Вопреки ожиданиям, смолчал и МИД, всегда очень чутко реагирующий на любое недостойное поношение нашей страны.

Обычно в таких случаях пресс-секретарь г-жа М.Захарова за словом в карман не лезет, требует от противной стороны объяснений или доказательств. А тут не потребовала, что, на наш взгляд, сделать еще не поздно.

В этой связи, уважаемый Александр Васильевич, журналистское сообщество и православные верующие просят Вас найти способ и возможность опровергнуть клевету в адрес патриарха Кирилла как «второразрядного агента советского КГБ Михайлова». 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
док-кар написал 05.06.2018 00:38
"У нас все были в СС".
Ответить
Провалился? Уходи
А. Головенко, автор письма написал 05.06.2018 00:15
Нынешняя РПЦ создавалась по решению тов.Сталина в 1943 г.
Оа не могла создаваться никем, кроме НКВД. И священниками могли быть только самые надежные и проверенные члены ВКП(б) и кадровые сотрудники госбезопасности. Все так.
Но... Гундяев-Михайлов был провален на международном уровне. Поэтому должен был уйти. Это не я придумал.
Бабло его, видать держит
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
К показательному убийству в Туапсе
К показательному убийству в Туапсе
02.06.2018
В.Жуковский и Д.Потапенко: война между стариками, молодыми и мигрантамий
В.Жуковский и Д.Потапенко: война между стариками, ...
05.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Для республик Донбасса, вообще не имеющих боевой авиации, опасность есть. Для РФ навряд ли (0)
"Свету ли прoвалиться, или мне чаю не пить?" (0)
Азовское море готовят под "морской бой" (0)
И это таки "мягкая сталинская мобилизация" по газете "Завтра"? (1)
А вправду патриарх Кирилл в молодости был агентом КГБ? (2)
В.Жуковский и Д.Потапенко: война между стариками, молодыми и мигрантамий (0)
Миллиард долларов заблокирован на швейцарских счетах околопутинского олигарха Вексельберга (7)
Двадцать лет за измену родине-мачехе... (9)
Украинская "сушка" прошла на бреющем полёте над пляжем близ Крыма (2)
Правительство Димона "остановило" рост бензоцен: снизило акцизы, сэкономит снова на народе (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Предателями рождаются?
Максим Калашников Максим Калашников: В.Жуковский/Д.Потапенко: война между стариками, молодыми и мигрантами
Максим Калашников Максим Калашников: Бензин дорожает, маразм - крепчает
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Это не ответ....
Дарья Митина Дарья Митина: Либералы сливают мoскoвские выбoры
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss