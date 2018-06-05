А вправду патриарх Кирилл в молодости был агентом КГБ?

Журналистский запрос

директору ФСБ России

А.В.Бортникову

Уважаемый Александр Васильевич!

Вам, очевидно, хорошо известен международный скандал, который разгорелся в начале марта в Болгарии благодаря патриарху Кириллу.

Тогда президент Болгарии Румен Радев пригласил коллегу президента В.Путина на торжества в честь 140-летия освобождения республики от османского ига. Намечалось широкое празднование знаменательной годовщины подписания Сан-Стефанского мирного договора после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. По нему эта страна как раз и получила государственность.

Полагаем, Владимир Владимирович был занят выборами и потому направил вместо себя предстоятеля РПЦ.

А тот во время беседы с болгарским лидером начал выговаривать ему за «принижение роли России в освобождении Болгарии от турок».

Президент Радев ответил в том смысле, что российская армия-освободительница была многонациональной. В ней бок о бок с русскими сражались румыны и украинцы, белорусы и финны, поляки и латыши и всем нужно быть благодарными. У них это официальная трактовка.

Однако патриарху она не понравилась, и посланник нашего президента перешел к поучениям болгарского руководства, как нужно трактовать историю.

Разгорелся скандал. Причем, масла в огонь подлил вице-премьер Валерий Симеонов. В интервью телеканалу БНТ он, в частности, так отозвался о личности патриарха:

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет. На 14 миллиардов долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов - вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов - второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости.

И еще раз повторил: «Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится» (8 марта, https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

Читалась за этими эскападами явная издевка. Чего, мол, взять с этого «святоши», если он в молодости подрабатывал «стукачом» и «сексотом»?

Конечно, официальные российские СМИ, как могли, микшировали разгоревшийся скандал и нападки болгарского вице-премьера Симеонова, но шила в мешке не утаишь.

Выражения «хитрец», «табачный митрополит», «второразрядный агент советского КГБ», его обвинения в спекуляциях, личной нескромности и алчности широко разошлись по нашей прессе, Рунету, социальным сетям, личным блогам.

Эти инсинуации больно ранили души православных верующих в России и в самой Болгарии, в том числе и мои как начинающего христианина.

Прошло три месяца. Времени достаточно, чтобы кто-нибудь из официальных лиц страны или РПЦ опроверг измышления болгарского вице-премьера Симеонова.

К сожалению, ни сам предстоятель, ни его пресс-секретарь А.Волков, ни глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Легойда не дали отпор на выпады в адрес всеми уважаемого патриарха как «второразрядного агента советского КГБ Михайлова».

Вопреки ожиданиям, смолчал и МИД, всегда очень чутко реагирующий на любое недостойное поношение нашей страны.

Обычно в таких случаях пресс-секретарь г-жа М.Захарова за словом в карман не лезет, требует от противной стороны объяснений или доказательств. А тут не потребовала, что, на наш взгляд, сделать еще не поздно.

В этой связи, уважаемый Александр Васильевич, журналистское сообщество и православные верующие просят Вас найти способ и возможность опровергнуть клевету в адрес патриарха Кирилла как «второразрядного агента советского КГБ Михайлова».

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»