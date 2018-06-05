Азовское море готовят под "морской бой"

Командование ВМС Украины объявило о закрытии трех участков Азовского моря недалеко от Мариуполя до 1 сентября 2018 года. Как объяснили в пресс-службе ВМС, эта мера принята в связи с запланированными на лето мероприятиями по боевой подготовке вооруженных сил Украины. В зону ограничения попало побережье около населенных пунктов Широкино и Мелекино вблизи линии соприкосновения в Донбассе, Белосарайская коса и отрезок к востоку от Бердянска.

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В принципе, казалось бы, имеют право - их побережье, хотят закрыть курортную зону в летний сезон - пожалуйста.

А с другой стороны - Азовское море внутреннее, там кроме России и Украины нет других государств, и если одна из стран хочет увеличить свой военный потенциал, то сразу ясно, против кого.

Заметим, в акватории Азовского моря никаких боевых действий не велось, если не считать мелкого пиратства украинских пограничников и минирования украинского побережья от возможной высадки десанта. Но в Киеве открыто звучат призывы перейти к "морскому бою" на Азовском море.

С точки зрения хоть какой-то логики это объяснить трудно - Украина почти не имеет флота, те моторные лодки с крупнокалиберными пулеметами, которые гордо называют "пограничными катерами", могут бороться с браконьерами, но никак не с боевыми кораблями.

Те несколько старых боевых кораблей, что базируются сейчас в Одессе и еще на плаву, после постройки Крымского моста Россия в Азавское море просто не пропустит. А хоть бы пропустила, что с того? При подавляющем превосходстве авиации и ракетной береговой артиллерии это абсолютно самоубийственное решение для Украины, начать боевые действия в ограниченной акватории Азовского моря.

Может быть, кто-то из киевских стратегов решил атаковать Новоазовск с моря или высадить морской десант в тыл войскам ДНР? Так и это форменное самоубийство, и ничего более.

Уже во времена Крымской войны Азовское море считалось с военной точки зрения малоперспективным местом. Решили поспорить с историей?

А.Б.