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Московский листок

Анатолий Баранов: Для республик Донбасса, вообще не имеющих боевой авиации, опасность есть. Для РФ навряд ли

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 0

украина россия самолет авиапром
Анатолий Баранов: Для республик Донбасса, вообще не имеющих боевой авиации, опасность есть. Для РФ навряд ли

Дал небольшой комментарий "Свободной прессе".

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на предельно малой высоте (около 10 метров) над побережьем Азовского моря в районе поселка Кирилловка в Запорожской области. Свидетелями этого стали отдыхающие на местном пляже, которые и опубликовали видео в соцсетях.

- Украина не впервые проводит учения с применением авиации. Но учения учениями, а пролет боевого самолета над головами отдыхающих на пляже — нормально ли это? 

— Это не нормально, — уверен главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Это называется воздушным хулиганством и должно строго наказываться. Но пляж украинский, самолет тоже — где хотят, там и хулиганят. 

— То, что их боевая авиация летает рядом с границей с Крымом должно насторожить? Нужны ли дополнительные меры безопасности? 

— Конечно, это должно настораживать. Учения проводятся в непосредственной близости от границ РФ, и это должно расцениваться как агрессия. Вообще превращение Азовского моря в театр военных действий уже озвучивалось официальными лицами Украины. 

— Такими учениями Киев демонстрирует наращивание боевой мощи? Представляют ли их ВВС опасность? 

— Украина наращивает усилия по повышению боеготовности ВВС, но пока перед ней стоят серьезные технологические проблемы. Своих самолетов нет, летают на советских, проводят пиратский апгрейд. Для африканской страны было бы неплохо, но для ВВС РФ пока противника нет. Кстати, вчера было 4 года, как такой же штурмовик нанес удар по гражданским объектам в Луганске, погибло 8 человек, 28 пострадали. Вот их уровень. 

Для республик Донбасса, вообще не имеющих боевой авиации, опасность есть. Для РФ навряд ли…

— Как пишут украинские СМИ, в те дни в акватории Азовского моря проводились учения украинских пограничников, в ходе которых были задействованы катера. Силовики отработали, в частности, стрельбы и задержание судна-нарушителя. Все это происходит на фоне роста напряженности в Азовском море. Киев пытается запугивать Москву? 

— Думаю, для запугивания у Украины слишком мало сил и средств. Скорее демонстрация намерений. Я считаю, что если бы неопознанный корабль потопил одну из этих посудин, было бы очень неплохо для просветления в мозгах… 

 — В последнее время на Украине нередко происходят инциденты с участием украинских военных: то кто-то гранату подорвет в городе, то военная техника попадет в ДТП, то взрывы на складах. Как подобные инциденты влияют на отношение населения Украины к армии? 

— Я не думаю, что отношение украинцев к армии особенно восторженное. Во всяком случае, 6 мобилизаций результата не дали. На востоке страны они ведут себя как оккупанты. Населению Крыма угрожают. На Донбассе убивают. Какое может быть отношение?



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