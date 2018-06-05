Я вас без воды оставил, скажите спасибо...

Депутат Верховной рады и один из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев заявил, что в Крыму есть «серьезные проблемы» с водой, проблемы возникли из-за того, что власти Украины перекрыли Северо-Крымский канал. По его словам, в Крыму «вообще уже сельского хозяйства нет».

Он также подчеркнул, что Украина не намерена обсуждать с Россией вопросы водоснабжения Крыма.

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Что нам мешает поверить словам депутата Джемилева?

Ну хотя бы то, что крымские продукты есть не только на прилавках Крыма, но и в Москве уже можно купить что-то из плодов "несуществующего" крымского сельского хозяйства.

Но предположим, что так.

В Крыму и Севастополе живут крымские татары, числом примерно 300 тысяч человек. И большая часть крымских татар как раз занимается сельским хозяйством. Это те самые люди, интересы которых призван защищать "Меджлис крымскотатарского народа".

И вот теперь лидер этого меджлиса как бы обращается к своим избирателям - смотрите, я сделал все, чтобы разорить вас, чтобы ваши поля и сады засохли, и не намерен даже переговариваться о том, чтобы вернуть вам воду. Я ваш защитник!

А роль крымскотатарских активистов в перекрытии Северокрымского канала переоценить трудно - Джемилев не хвастается, действительно его усилия в уничтожении канала весьма велики. А еще и элетроэнергию перекрыли - член меджлиса Ислямов лично взрывал ЛЭП. Ну и продукты питания из соседних областей не давали ввозить в Крым тоже крымскотатарские активисты - видимо, пытаясь пробудить в крымских татарах чувства к Украине путем лечебного голодания. Ну, надо думать, какие-то чувства пробудили...

Может, еще повесить каждого десятого? Для возбуждения чувств...

А.Б.