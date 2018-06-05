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Московский листок

Голландские активы "Газпрома" арестованы для выплат "Нафтогазу"

Опубликовано 05.06.2018 в разделе комментариев 2

Голландские активы "Газпрома" арестованы для выплат "Нафтогазу"

Стокгольмский арбитражный суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - отмечается в сообщении.

Также украинская сторона инициировала арест активов "Газпрома" и в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Напомним, ранее стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов за недопоставку газа. В марте российский монополист обжаловал вердикт суда, а также уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Лето сырое.
В лад написал 05.06.2018 11:14
Ждем налог на дождь, надо спасать "народное" достояние.
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бедненький Газпромчик
С,П,Вдиван написал 05.06.2018 10:35
связался с ненькой, плати теперь ее долги !
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