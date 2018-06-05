Голландские активы "Газпрома" арестованы для выплат "Нафтогазу"

Стокгольмский арбитражный суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - отмечается в сообщении.

Также украинская сторона инициировала арест активов "Газпрома" и в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Напомним, ранее стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов за недопоставку газа. В марте российский монополист обжаловал вердикт суда, а также уведомил "Нафтогаз" о расторжении контрактов.